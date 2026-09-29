¡Lindsay Lohan está de regreso! Protagonizará la comedia romántica ‘Return to You’

Lindsay Lohan volverá a ponerse al frente de una historia romántica con Return to You, una nueva producción de Netflix que marcará otro encuentro de la actriz con el director Mark Waters, responsable de algunas de las películas más recordadas de su trayectoria.

La cinta también representa una nueva colaboración entre Lohan y la plataforma de streaming, después de participar en producciones como Falling for Christmas, Irish Wish y Our Little Secret.

Foto: Facebook Netflix

¿Quién acompañará a Lindsay Lohan en la nueva película?

Para esta historia, la actriz compartirá créditos con Henry Golding, actor conocido por sus participaciones en películas como Crazy Rich Asians y Last Christmas.

El proyecto contará con un guion escrito por Eric Champnella, mientras que Lohan tendrá una participación adicional detrás de cámaras al desempeñarse como productora, labor que realizará junto con Brad Krevoy.

La producción también permitirá que Lohan y Mark Waters trabajen nuevamente juntos, más de dos décadas después de haber colaborado en Freaky Friday y Mean Girls.

Foto: Facebook Lindsay Lohan

¿De qué tratará ‘Return to You’?

La historia estará ambientada en 2008 y tendrá como protagonista a una abogada especializada en divorcios, interpretada por Lohan.

A pesar de su éxito profesional, el personaje llevará una vida solitaria hasta que recibe de manera equivocada un DVD que fue grabado por una mujer que se encuentra en sus últimos días de vida.

El material contiene un mensaje destinado al esposo de la mujer, interpretado por Henry Golding. Al descubrir el propósito de la grabación, la abogada decide emprender una búsqueda para localizar al viudo y hacerle llegar las últimas palabras de su esposa.

Sin embargo, lo que comienza como un intento por entregar un mensaje, terminará llevándola hacia una situación inesperada que cambiará su propia vida.

El director Mark Waters estará nuevamente detrás de un proyecto protagonizado por Lindsay Lohan.

Con Return to You, la dupla retomará su colaboración en una historia que apuesta nuevamente por la combinación de romance y comedia.

Foto: IG

¿Cuándo se estrenará ‘Return to You’ en Netflix?

Por el momento, Netflix no ha revelado una fecha oficial de estreno para Return to You.

La producción llegará posteriormente al catálogo de la plataforma, aunque todavía no se ha informado cuándo estará disponible para los suscriptores.