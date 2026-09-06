Yuridia comparte fotos con Lolita Cortés tras incluirla en su concierto

La cantante publicó en sus historias de Instagram varias fotografías con Cortés, donde ambas aparecen sonrientes y abrazadas. El encuentro llamó la atención porque las dos comparten una historia que se remonta a 2005, cuando Yuridia participó en La Academia y Lolita formaba parte del panel de críticos.

En una de las imágenes, Yuridia escribió con humor:

“Lolita Cortés jamás olvidaré tus historias y tu gran altura de casi 2 metros”.

En otra historia, la intérprete agradeció directamente a Cortés por participar en una sátira que retomó uno de los episodios más recordados de su paso por televisión.

“Gracias a Peter Pan! @soylolacortes por regalarme la dicha de hacer esta sátira de un momento que ahora llaman ‘cultura pop’”.

Lolita Cortés apareció en un video durante el concierto de Yuridia

El reencuentro ocurrió después de que Lolita Cortés tuvo una participación especial en un video proyectado durante el concierto de Yuridia en el Estadio GNP Seguros.

De acuerdo con reportes del show, la producción recuperó con humor la historia entre ambas y la transformó en un guiño para los fans que han seguido la carrera de Yuridia desde sus inicios en La Academia.

El momento fue celebrado por seguidores de la cantante porque no se presentó como un ajuste de cuentas, sino como una forma de resignificar una etapa que durante años fue recordada por comentarios duros, tensión televisiva y debates sobre la forma en que Yuridia fue tratada cuando comenzaba su carrera.

Yuridia convierte una vieja historia de La Academia en humor

La relación pública entre Yuridia y Lolita Cortés siempre ha estado marcada por el recuerdo de La Academia.

Durante la cuarta generación del reality, Yuridia fue una de las concursantes más populares, mientras que Cortés se convirtió en una de las juezas más exigentes del programa. Esa dinámica dejó momentos que, con el paso de los años, fueron retomados por fans como parte de la cultura pop mexicana.

Ahora, más de dos décadas después, Yuridia decidió recuperar esa historia desde otro lugar: con distancia, humor y control sobre su propia narrativa.

La frase “un momento que ahora llaman cultura pop” resume bien el tono de la publicación. Yuridia no negó el peso de aquella etapa, pero la convirtió en parte de su espectáculo y la compartió con la propia Lolita Cortés.

Fans celebran el reencuentro de Yuridia y Lolita Cortés

Las imágenes provocaron reacciones positivas entre seguidores de Yuridia, quienes destacaron que ambas artistas pudieran aparecer juntas después de tantos años de comentarios, memes y recuerdos ligados a La Academia.

El gesto también fue interpretado como una señal de madurez entre ambas: Lolita Cortés aceptó participar en la dinámica del concierto, mientras Yuridia tomó un momento que antes pudo haber sido incómodo y lo transformó en una escena de complicidad.