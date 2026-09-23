Video de la supuesta agresión de Mariana Treviño a vestuarista de “Mentiras All Stars”

El video de la supuesta agresión de Mariana Treviño a una vestuarista de “Mentiras All Stars” fue filtrado en redes sociales.

Luego de que el periodista de espectáculos, Jorge Carbajal, dio a conocer que detrás del escenario la actriz Mariana Treviño protagonizó un altercado, las imágenes se difundieron en plataformas digitales, principalmente en X, antes Twitter.

Hasta el momento, Mariana Treviño no ha ofrecido una postura sobre la supuesta agresión de la que fue señalada. Por ahora, solo se cuenta con el video difundido y las declaraciones del productor Alejandro Gou.

Video de la supuesta agresión de Mariana Treviño a vestuarista

Mariana Treviño en “Mentiras All Stars”. @soymtrevino

De acuerdo con Jorge Carbajal, Mariana Treviño habría tenido un desacuerdo con una vestuarista, parte del staff, durante una de las presentaciones de “Mentiras All Stars”.

El periodista aseguró que algo habría molestado a la actriz, por lo que le habría reclamado fuertemente a la trabajadora y la discusión habría escalado hasta llegar a los golpes, específicamente señalando “una cachetada” por parte de Treviño a la vestuarista.

Tras dicha información, salió a la luz un video que muestra un fragmento de lo ocurrido durante la función de “Mentiras All Star” el pasado 19 de septiembre en California, Estados Unidos.

Aunque no se sabe si es de ese momento del que sugieren la agresión, en las imágenes se ve el momento relatado.

Detrás del escenario, se ve a Mariana Treviño con parte del staff. Una vestuarista en ese momento la está ayudando a cambiarse, sin embargo, la poca iluminación no permite ver todo lo que ocurre con claridad.

El video únicamente deja ver que después de recibir ayuda por la vestuarista, Mariana se quita y luego es un hombre el que termina de ayudarla, sin embargo, no se observa claramente si en ese momento ocurrió una agresión como trascendió.

Los mismos usuarios que han observado el video señalan que la falta de luz no permite distinguir una agresión ni comprobar que haya existido contacto físico con la vestuarista. Algunos opinan que sí se pueden ver “manotazos”, mientras que otros aseguran que todo se exageró.

Mariana Treviño estará el 8 de noviembre en “Mentiras All Stars”

Tras toda la polémica y algunas imágenes del cartel oficial que circularon, en donde no se veía ya a Mariana Teviño para la nueva fecha, el 8 de noviembre, en “Mentiras All Stars”, la actriz reapareció en sus redes sociales con una publicación.

Fue este 22 de septiembre cuando Treviño publicó el cartel oficial de la presentación que se realizará en el Auditorio Nacional, en donde e puede ver que estará presente en la función.

La actriz se limitó a escribir:

Nueva fecha. Gracias por todo. Ahí los vemos”.

En la imagen se observa que el 8 de noviembre, a las 16:30 horas, compartirá escenario con Belinda y Danna, como en otras presentaciones.

Lo anterior, deja atrás todos los rumores que apuntaban a que Mariana Treviño ya no estaba considerada en la nueva presentación, supuestamente, por la agresión a la vestuarista.

¿Qué dijo Alejandro Gou?

El productor general y empresario a cargo del espectáculo teatral “Mentiras All Stars”, Alejandro Gou, habló acerca del presunto altercado de Mariana Treviño durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano.

Gou aclaró que él estuvo presente durante el cambio de vestuario que generó los comentarios y rumores. Sin embargo, hizo énfasis en que es totalmente falso lo que se señala sobre Mariana Treviño.

Es puro chisme. Yo estaba ahí presente; el rollo fue que cambian en vivo a Mariana Treviño en escena, la convierten en ‘Lupita’, le estaban cambiando la peluca, se le cae y en ese entonces se cambia de peluca y Mariana Treviño es porque así es. Es pura mentira. Yo no hubiera aguantado que ninguna actriz y ningún actor se hubieran metido con alguien de mi staff. Tienen que tener respeto todos los actores a quienes trabajan en el staff”, señaló el productor.

El productor además informó que Treviño sigue formando parte de “Mentiras All Stars” y que está contemplada para próximas funciones, tanto en la CDMX como en Monterrey, Guadalajara y teatros de Estados Unidos.

¿Quién es Mariana Treviño?

Mariana Treviño en “Mentiras All Stars”. @soymtrevino

Mariana Treviño Ortiz es una de las actrices mexicanas más destacadas del cine, teatro y televisión contemporáneos. Nacida en Monterrey, comenzó a construir su camino en los escenarios con una fuerte inclinación artística que pronto la llevó a destacar en la escena teatral capitalina. Su salto definitivo al reconocimiento masivo ocurrió al interpretar a "Lupita" en el aclamado musical Mentiras, un personaje icónico que no solo conquistó al público, sino que dejó en evidencia su arrollador carisma y su precisión para la comedia.

Ese éxito inicial le abrió las puertas de la pantalla chica y el cine con roles memorables. Su popularidad se disparó a nivel global tras dar vida a Isabel Iglesias en Club de Cuervos, la exitosa comedia de Netflix que marcó un hito en la televisión hispana. Desde entonces, su versatilidad la ha llevado a liderar producciones como La vida inmoral de la pareja ideal, 100 días para enamorarnos y la cinta de Hollywood A Man Called Otto (2022), donde compartió protagonismo con Tom Hanks y cosechó aplausos de la crítica internacional.

A pesar de ser una figura muy querida y caracterizada por mantener un perfil bajo respecto a su vida privada, su carrera no ha estado completamente exenta de fricciones en el entorno laboral. En sus inicios dentro del teatro musical, diversos reportes del medio señalaron algunos momentos de tensión y celos profesionales con compañeras de elenco, derivados del enorme protagonismo y la atención que su personaje comenzaba a robarse en las funciones.