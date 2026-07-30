¿Ben Affleck está en bancarrota? Ganó 1 MILLÓN en TV y su reacción fue épica

La reciente aparición de Ben Affleck en la televisión estadounidense provocó una ola de comentarios en redes sociales. Al verlo competir en el famoso concurso ¿Quién quiere ser millonario?, muchos usuarios se preguntaron si el actor atravesaba problemas económicos y si esa era la razón por la que había aceptado participar.

¿Por qué Ben Affleck participó en ‘¿Quién quiere ser millonario?’?

La realidad es completamente distinta: el ganador del Óscar no solo demostró su habilidad para responder preguntas de cultura general, sino que además conquistó el premio máximo de un millón de dólares... que no irá a su bolsillo.

El actor hizo equipo con Jamie Ding, campeón del programa Jeopardy!, para alcanzar el millón de dólares. IG

El protagonista de Argo y Gone Girl fue invitado a la edición especial para celebridades del popular programa, conducido por Jimmy Kimmel. Para afrontar el reto hizo equipo con Jamie Ding, reconocido campeón del concurso Jeopardy!, y juntos lograron superar todas las rondas hasta quedarse con el codiciado premio mayor.

¿Qué hará Ben Affleck con el millón que ganó?

Desde el inicio del programa, Affleck dejó claro que su objetivo no era aumentar su patrimonio personal. Ben no acudió a ¿Quién quiere ser millonario? porque necesitara dinero; lo hizo para conseguir recursos para una causa en la que cree profundamente.

La participación de Affleck desató rumores sobre una supuesta crisis financiera que resultaron ser falsos. IG

El actor explicó que el dinero sería destinado íntegramente a Eastern Congo Initiative, la organización sin fines de lucro que fundó en 2010 para apoyar a comunidades del este de la República Democrática del Congo mediante el financiamiento de proyectos locales relacionados con educación, salud y desarrollo económico.

Así fue la participación de Ben Affleck en el concurso ¿Quién quiere ser millonario?

La emisión comenzó exactamente donde había terminado el episodio anterior, cuando la pareja ya había avanzado buena parte del camino y solo le restaban dos preguntas para alcanzar el millón de dólares.

La participación de Affleck desató rumores sobre una supuesta crisis financiera que resultaron ser falsos. IG

La primera de ellas, valorada en 500 mil dólares, planteaba una curiosa referencia histórica. Los concursantes debían identificar cuál de varios avances científicos y tecnológicos ocurrió apenas unos meses después de que un artículo de The New York Times asegurara que ese acontecimiento tardaría entre uno y diez millones de años en hacerse realidad.

Entre las opciones aparecían la fisión del átomo, la clonación de un mamífero, la vacuna contra la polio y el primer vuelo de un avión.

Jamie Ding se inclinó casi de inmediato por la opción relacionada con la aviación. Sorprendentemente, Ben Affleck recordó haber leído hace años sobre una predicción fallida del diario estadounidense relacionada con los hermanos Wright.

Recuerdo ese ejemplo porque en una etapa de mi vida me interesaba recopilar casos en los que la prensa se había equivocado", comentó el actor mientras intentaba reconstruir mentalmente la cronología de los hechos.

Aunque ambos estaban convencidos de que esa era la respuesta correcta, decidieron utilizar uno de sus comodines para eliminar dos opciones y confirmar su intuición. Finalmente apostaron por el histórico vuelo de los hermanos Wright en 1903 y acertaron.

La pregunta que convirtió a Ben Affleck en ganador del concurso

Con medio millón de dólares asegurado para la fundación, solo quedaba una última pregunta. El desafío definitivo sorprendió incluso al conductor.

Los participantes debían identificar cuál de varios nombres jamás había sido utilizado para bautizar a uno de los tradicionales pavos indultados por un presidente de Estados Unidos durante la celebración de Acción de Gracias.

Una pregunta sobre los hermanos Wright fue clave para que Affleck avanzara hacia la ronda final. IG

Las opciones parecían sacadas de un menú: mantequilla de maní con mermelada, papas fritas, macarrones con queso y espaguetis con albóndigas.

Ante la dificultad de la pregunta, Affleck propuso utilizar otro de los comodines disponibles y sugirió pedir ayuda al propio Jimmy Kimmel, convencido de que el presentador, aficionado a la cocina y la gastronomía, podía tener la respuesta.

Sin embargo, Kimmel admitió que tampoco estaba completamente seguro. El equipo decidió entonces llamar a un amigo, aunque el tiempo terminó jugando en su contra y no recibieron una respuesta concluyente.

La celebración del actor tras acertar la respuesta final se volvió viral en redes sociales. IG

Con los segundos contados, Affleck y Ding optaron por responder "espaguetis con albóndigas". Hubo unos instantes de tensión en el estudio hasta que Jimmy Kimmel confirmó que era la respuesta correcta.

La reacción de Ben Affleck que se volvió viral

La reacción fue inmediata. Ambos se abrazaron eufóricos mientras una lluvia de confeti caía sobre el escenario, celebrando que acababan de conquistar el premio máximo del programa.

El triunfo convirtió a Ben Affleck en una de las pocas celebridades que han conseguido llevarse el millón de dólares en esta versión especial del concurso. Curiosamente, un año antes su gran amigo Matt Damon también había alcanzado la misma hazaña.

Así que lejos de alimentar los rumores sobre una supuesta crisis financiera, la participación del actor dejó claro que su presencia tenía solo un objetivo solidario.