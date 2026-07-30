¿Qué pasará con las cenizas de Mauro? Osamu revela el último deseo de su hijo con Aylín Mujica

La muerte de Mauro Menéndez dejó un profundo dolor en su familia y, mientras atraviesan el duelo, Osamu Menéndez habló sobre los últimos momentos que compartió con su hijo.

En una entrevista con el periodista Erwin Pérez, el padre del joven recordó algunas de las conversaciones que ambos tuvieron a lo largo de los años. Entre ellas, una charla en la que hablaron sobre la muerte, aunque fue Osamu quien comenzó a contarle a su hijo uno de sus mayores temores, llegar a padecer Alzheimer.

El productor relató que incluso llegó a bromear con Mauro sobre lo que quería que hiciera si algún día perdía completamente la memoria y dejaba de reconocer a las personas que quería.

Según contó, su hijo tomaba sus palabras con humor y le respondía que existían otras maneras de afrontar una situación así. Aquella conversación, que en su momento parecía una charla más entre padre e hijo, terminó cobrando un significado especial después de la muerte del joven.

Fue en ese contexto cuando Mauro le habló a Osamu sobre lo que quería que ocurriera con sus restos cuando muriera.

hijo de Aylín Mujica Especial

El deseo del músico era ser cremado y que sus cenizas fueran llevadas al mar, específicamente a Key Biscayne, Florida, un lugar en el que vivió durante varios años y que tenía un significado especial para él.

Aylín Mujica cumpliría la última voluntad de su hijo

Osamu explicó que, de acuerdo con lo que habló con Mauro, sería Aylín Mujica quien se encargaría de cumplir esa última voluntad.

El padre del joven reconoció que no se siente con la fortaleza necesaria para afrontar ese momento. Por eso, prefiere conservar el recuerdo de su hijo y quedarse con la despedida que tuvo cuando pudo verlo por última vez.

No te digo ni qué día. Ya yo me despedí y quiero quedarme con eso, expresó durante la entrevista.

Para Osamu, ese último encuentro tuvo un significado enorme. Recordó que besó a Mauro en la frente y que, en ese instante, sintió que estaba despidiéndose de él.

hijo de Aylín Mujica. Especial

La familia todavía atraviesa el duelo y, por ahora, el momento exacto en que se cumplirá la voluntad de Mauro no ha sido revelado.

Osamu confiesa que sintió enojo con Mauro

Además del dolor, Osamu Menéndez reconoció que también llegó a sentir enojo con su hijo por una decisión que, desde su perspectiva, pudo haber afectado su salud.

Según su relato, Mauro padecía una neumonía severa y aun así decidió viajar a Barbados. Su padre consideró que tomar un avión en esas condiciones era un riesgo y lamentó que el joven no se hubiera quedado en reposo.

Osamu contó que incluso le reclamó por esa decisión cuando pudo verlo en la morgue.

La irresponsabilidad de no haberse cuidado y no haberse quedado haciendo reposo. Fue lo que le dije el día que lo vi en la morgue, relató.

Sin embargo, detrás de ese enojo estaba el dolor de perder a su hijo. Osamu también recordó cuánto lo quería y aseguró que aquel beso en la frente fue, para él, su manera de decirle adiós.

Osamu Menéndez viajando con sus hijos. Foto de FB: Osamu Menéndez

¿Qué le pasó a Mauro Menéndez?

Mauro Menéndez murió a los 33 años. En ese momento, Aylín Mujica se encontraba en Colombia grabando un reality show cuando recibió una llamada de una amiga de su hijo.

La actriz contó posteriormente que Mauro había sufrido una convulsión mientras jugaba futbol en una playa de Barbados. Después de ser atendido por médicos, se habría detectado un coágulo en el pulmón y otro en el corazón.

La noticia tomó por sorpresa a la familia y obligó a Aylín a enfrentar uno de los momentos más dolorosos de su vida mientras se encontraba lejos de su hijo.

Mauro Menéndez Especial

Ahora, Osamu recuerda a Mauro desde el amor, pero también desde la tristeza y las preguntas que quedan después de una pérdida. Entre todos esos recuerdos hay uno que permanece con especial fuerza: el deseo que su hijo le compartió en vida.

Mauro quería que, después de su muerte, sus cenizas regresaran al mar de Key Biscayne. Y, de acuerdo con lo que contó su padre, será Aylín Mujica quien ayude a cumplir esa última voluntad.