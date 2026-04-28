La polémica alrededor de Jimmy Kimmel escaló rápido, pero el conductor no tardó en responder. Luego de que su comentario sobre Melania Trump generara críticas e incluso peticiones para que su programa fuera cancelado, el comediante salió a explicar el contexto de su monólogo y a rechazar cualquier interpretación que lo vincule con incitación a la violencia.

Y es que durante su programa, Jimmy Kimmel hizo referencia a la primera dama con una línea que desató incomodidad: mencionó que tenía “un halo de futura viuda”.

El comentario fue retomado por figuras cercanas a Donald Trump, lo que llevó la conversación más allá del terreno del humor y hacia un debate sobre los límites de la comedia política.

La respuesta de Jimmy Kimmel tras la controversia con Melania Trump

Lejos de esquivar el tema, Jimmy Kimmel abordó directamente las críticas. En su programa, dejó claro que su intención no fue promover violencia, sino hacer una broma dentro del contexto de la sátira política.

El conductor incluso retomó una declaración previa de Melania Trump, quien había hablado sobre la importancia de rechazar la retórica violenta. Kimmel dijo coincidir con esa postura, pero añadió que esa conversación también debería ocurrir dentro del entorno del propio Donald Trump.

Además, el comediante defendió el derecho a la libre expresión, recordando que la Primera Enmienda en Estados Unidos protege tanto a figuras públicas como a artistas y ciudadanos en general. Para Kimmel, el problema no es la existencia de opiniones fuertes, sino cómo se interpretan fuera de contexto.

“Fue una broma”: Jimmy Kimmel responde a polémica por su chiste sobre Melania Trump Reuters

El sketch que detonó la polémica de Jimmy Kimmel

El comentario surgió dentro de un sketch inspirado en la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, un evento que históricamente ha servido como espacio para la sátira política.

Según explicó Kimmel, este año la dinámica cambió y no se incluyó a un comediante, por lo que decidió hacer su propia versión desde su programa.

En ese segmento, recreó el ambiente de la cena con un tono humorístico dirigido tanto a políticos como a figuras públicas. Fue ahí donde lanzó la frase sobre Melania Trump, aclarando posteriormente que se trataba de una broma relacionada con la diferencia de edad entre ella y el mandatario.

Kimmel insistió en que el sketch pasó prácticamente desapercibido hasta que fue retomado por el propio entorno presidencial días después, lo que detonó la reacción mediática.

Jimmy Kimmel rechazó la idea de que su comentario pudiera interpretarse como una incitación. El conductor fue directo: aseguró que se trató de un chiste y que quienes lo señalan saben perfectamente que no tenía otra intención.

“Fue una broma”: Jimmy Kimmel responde a polémica por su chiste sobre Melania Trump IG jimmykimmel

También recordó que, a lo largo de los años, ha sido crítico de la violencia armada en Estados Unidos, lo que, en su postura, contradice cualquier intento de asociarlo con mensajes peligrosos.

En su explicación, el comediante subrayó que el humor político siempre ha incluido comentarios incómodos o provocadores, especialmente en espacios como la cena de corresponsales, donde la sátira es parte de la tradición.