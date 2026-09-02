¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México este 2 de septiembre?

La Casa de los Famosos México 2026 vivió este miércoles 2 de septiembre una nueva jornada de nominaciones, en medio de un ambiente distinto dentro de la casa tras la inesperada salida de Aldo Rendón, quien tuvo que abandonar la competencia por motivos de salud.

La salida del participante modificó nuevamente el panorama del reality y dejó a sus compañeros ante una nueva ronda de estrategias, alianzas y votaciones para definir quiénes quedarían en riesgo de abandonar el programa.

Foto: Facebook La Casa de Los Famosos México

¿Qué ocurrió antes de la Noche de Nominaciones?

Un día antes de la gala, Aldo Rendón dejó la competencia debido a una situación relacionada con su salud que requería atención inmediata. La noticia tomó por sorpresa a los habitantes y provocó diversas reacciones entre ellos.

Con su salida, el número de participantes volvió a reducirse y las estrategias tuvieron que cambiar de cara a la siguiente nominación.

Foto: Facebook La Casa de Los Famosos México

¿Quiénes estaban protegidos de las nominaciones?

No todos los habitantes estuvieron disponibles para recibir puntos durante la dinámica.

Massad Altamimi, quien se desempeñaba como líder de la semana, contó con inmunidad y además utilizó uno de los beneficios de su cargo para enviar directamente a Ese Pérez a la placa.

Por otro lado, Mariana Ochoa también permaneció protegida después de adquirir la inmunidad a cambio del 40% del presupuesto destinado a la casa.

¿En qué consistió la dinámica de nominación?

En la dinámica de nominación, los participantes debían tomar tres fichas con las caras de sus compañeros y dejarlas caer en un tablero. Dependiendo de la casilla en la que cayeran, podían sumar o restar puntos.

¿Quiénes fueron los nominados de esta semana?

Después de que los habitantes disponibles ingresaron al confesionario y repartieron sus puntos, finalmente quedó definida la placa de nominación.

Los participantes que quedaron nominados fueron:

Ese Pérez

Ese Pérez Gema

Memo

Yahir

Flor

Cynthia

Ese Pérez ya se encontraba en riesgo desde antes de la dinámica debido a la decisión tomada por el líder de la semana.

La temporada inició con 18 habitantes, aunque el número se redujo conforme avanzaron las semanas.

Foto: Facebook La Casa de los Famosos México

Antes de esta jornada ya habían abandonado la competencia Ximena Herrera, Fede Vigevani, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Yanet García y Luis Chaparro. A ellos se sumó Aldo Rendón, quien salió por motivos de salud.

¿Qué sigue después de las nominaciones?

Con la placa definida, la competencia entró en una nueva etapa en la que el apoyo del público volvió a ser determinante.

Los habitantes nominados tuvieron que enfrentar los siguientes días bajo presión, mientras las estrategias dentro de la casa continuaron modificándose después de la salida de Aldo Rendón.

El resultado de esta semana quedó en manos de la audiencia, que sería la encargada de decidir quién debía permanecer en La Casa de los Famosos México 2026.