Diseñador de vestido de Mariana Ochoa responde a Gema y Aldo; revela cuánto cuesta la prenda

La polémica por el vestido que Mariana Ochoa usó en La Casa de los Famosos México 2026 tomó un nuevo giro después de que Felipe Alvarado, diseñador mexicano de alta costura y autor de la pieza, reaccionara a las críticas hechas por Gema Garoa y Aldo Rendón.

Lejos de responder con molestia, el diseñador se dijo agradecido por la atención que recibió su trabajo luego de que el vestido morado fuera señalado dentro del reality como “naco y horrible”. En una transmisión en vivo, Alvarado aseguró:

“Estoy encantado con todo lo sucedido”.

La controversia comenzó después de que Mariana regresó a la casa tras salvarse de la eliminación. En ese momento, Gema y Aldo hablaron sobre su atuendo, sin notar que la cantante se encontraba cerca. El sitio oficial de La Casa de los Famosos México difundió el video bajo el título “Aldo y Gema se burlan del vestido de Cenicienta de Mariana”.

¿Qué dijeron Gema Garoa y Aldo Rendón del vestido de Mariana?

Durante la conversación, Gema Garoa lanzó una crítica directa contra el vestido de la exintegrante de OV7 y cuestionó su apariencia.

“El vestido que trae Mariana es lo más naco que han visto mis ojos, parece de Casa Sharon de ahí de McAllen”, dijo la actriz.

Aldo Rendón también se sumó a los comentarios y aseguró que seguiría ignorando a Mariana dentro de la casa.

“Yo voy a seguir haciendo lo que hice hoy, ni la volteé a ver”, expresó el stylist.

Más tarde, los comentarios contra la cantante continuaron. Aldo también la llamó “gata, naca, inmunda” y volvió a mencionar a OV7, mientras que Gema criticó las extensiones de Mariana.

Foto: Facebook La Casa de los Famosos México

Felipe Alvarado aclara que el vestido es suyo

Tras la viralización de las burlas, en redes sociales comenzaron a circular versiones que atribuían el vestido a la firma internacional Nicole + Felicia. Sin embargo, Felipe Alvarado desmintió esa información y reivindicó la autoría de la prenda.

“El vestido que Mariana Ochoa portó es una creación del diseñador Felipe Alvarado, diseñador mexicano que apuesta por la alta costura como una forma de expresión, identidad y arte”, escribió en un comunicado difundido en sus redes.

El diseñador también defendió el proceso creativo detrás de la pieza y explicó que no se trata únicamente de una prenda de gala, sino de un trabajo pensado desde una visión artística.

“Detrás de cada textura, silueta y detalle existe un proceso creativo y una visión de ir más allá de lo convencional. Porque la moda no siempre busca aprobación; a veces busca provocar, contar una historia y dejar huella”, añadió.

¿Cuánto cuesta el vestido de Mariana Ochoa?

En redes sociales circularon estimaciones que ubicaban la prenda alrededor de los 60 mil pesos mexicanos, pero Felipe Alvarado aclaró que ese modelo no correspondía al suyo. Aun así, reveló que el valor de su creación sí supera esa cantidad.

“No, por supuesto que no, pero de cualquier manera sí supera esa cantidad”, explicó.

El diseñador detalló que se trata de una pieza “bordada de pies a cabeza”, realizada con muchas horas de trabajo, noches de desvelo y un proceso artesanal de alta costura. De acuerdo con su explicación, el valor final ronda los 3 mil dólares.

¿Por qué a Mariana Ochoa se le veía más largo?

Alvarado también habló sobre la comparación entre cómo lució el vestido en Lupita Jones y cómo se vio en Mariana Ochoa.

Según explicó, la diferencia se debe principalmente a la estatura de ambas. En Lupita Jones, el diseño dejaba ver más los zapatos porque el frente estaba confeccionado así.

“A ella se le veía como un poquito más corto del frente. Ella sí dejaba ver como los zapatos, que en realidad el diseño está confeccionado así”, explicó.

En el caso de Mariana, el largo visual cambió porque la cantante es más baja.

“Es un poquito más bajita y por eso se le ve más largo”, precisó.

Felipe Alvarado responde a Gema Garoa: “No me molesta”

Ante las críticas de Gema Garoa, Felipe Alvarado aseguró que entiende que algunas personas podrían esperar que se sintiera ofendido, especialmente porque los comentarios tocaron directamente su trabajo. Sin embargo, decidió tomar la polémica de otra manera.

“No me molesta. Yo creo que sí podría entenderse que estuviera ofendido o que de alguna manera me sintiera agredido por el comentario, porque están atacando directamente tu trabajo”, dijo.

El diseñador agregó que, para él, cualquier oficio merece respeto.

“Yo soy de los creyentes de que el trabajo siempre se respeta, independientemente de lo que sea. A mí me gusta que respeten mi trabajo y por eso yo respeto el trabajo de los demás”, afirmó.

¿Felipe Alvarado vestiría a Gema Garoa?

Aunque Gema Garoa fue una de las personas que criticó la prenda, Felipe Alvarado no cerró la puerta a trabajar con ella en algún momento.

“Ojalá que también se me dé la oportunidad de vestirla en algún momento. Estaría increíble”, expresó.

Incluso, el diseñador aseguró que la conversación alrededor del vestido terminó beneficiando a su marca y dejó abierta la posibilidad de seguir vistiendo a Mariana Ochoa.

“Si tengo oportunidad de seguir vistiendo a Mariana, pues vamos a seguir dando de qué hablar”, dijo.

bgpa