George Clooney recibe el León de Oro en Venecia y arremete contra el gobierno de Trump

VENECIA.– El Festival de Cine de Venecia se rindió al encanto del carismático George Clooney, en el inicio de una edición marcada por la reducida presencia de directoras en la principal competición. Clooney, que brilló en la alfombra roja del Lido con su esposa, la abogada Amal Alamuddin, recibió un León de Oro honorífico a su prolífica carrera. El intérprete de 65 años, conocido por alzar la voz sobre cuestiones políticas y humanitarias, defendió la importancia del cine.

“Las historias siempre son peligrosas para la gente que trafica con el miedo”, dijo al recibir el galardón.

Y aunque “las películas no detienen guerras, no bajan la inflación, no arreglan las elecciones... sí hacen algo extraordinario. Nos recuerdan que un desconocido nunca es realmente un desconocido, y que puede ser el héroe en la historia de otra persona”, añadió el actor de mirada seductora y pelo canoso.

Al elogiar su carrera minutos antes, la también actriz estadunidense Laura Dern no dudó en recordar que Clooney fue designado dos veces “el hombre más sexy” del mundo. Preguntado en una rueda de prensa sobre cómo ve Estados Unidos actualmente, bajo la administración Trump, el intérprete afirmó que el país atraviesa “tiempos difíciles”.

“Existe una gran palabra, kakistocracia, que es un país gobernado por las personas menos capacitadas. Creo que quizá tengamos una kakistocracia ahora mismo”, declaró. “Pero saldremos adelante”, añadió.

“Tendremos elecciones en noviembre y luego, con un poco de suerte, en 2028 recuperaremos algo de normalidad”, dijo en referencia a los comicios de medio mandato y las presidenciales dentro de dos años.

Amal Clooney y George Clooney. AFP

Definiéndose a sí mismo como “optimista”, Clooney recordó que él mismo vivió otros tiempos oscuros. “Tengo suficiente edad como para haber vivido 1968 en Estados Unidos, cuando todas las ciudades del país ardían y perdimos a Martin Luther King y a Bobby Kennedy en el mismo año. Hubo toneladas de violencia. El Capitolio estaba rodeado de tanques”, comentó.

Hemos pasado por otros tiempos difíciles, y este es uno de ellos”, agregó.

Este ferviente demócrata, muy involucrado en la recaudación de fondos para el partido, fue un apoyo importante para Barack Obama primero y después Joe Biden. Clooney, cuyo activismo cobró protagonismo cuando denunció la situación del Darfur, en Sudán, está casado con la abogada especializada en derechos humanos Amal Alamuddin.

A finales de 2025, Clooney obtuvo la nacionalidad francesa para instalarse con su familia en Francia. El presidente estadunidense Donald Trump se burló entonces del actor, de quien dijo que “se ha hecho más conocido por la política que por sus escasas películas, totalmente mediocres”.

Mucha política

En total, 21 películas competirán por el máximo galardón, que el jurado, presidido por la actriz Maggie Gyllenhaal, entregará el 12 de septiembre, una vez que concluya el prestigioso encuentro cinematográfico.

La actualidad geopolítica volverá a ser muy probablemente un tema candente en la Mostra, el festival de cine más antiguo del mundo.

El actor ha sido criticado por Trump AFP

El documental NAZA, en competición, codirigido por el periodista de investigación Yuval Abraham y la cineasta Rachel Szor, dos de los cuatro autores del oscarizado No other land (2024), aborda “los sistemas que están detrás de las masacres calculadas de los civiles palestinos en Gaza por parte de Israel”, según se lee en la web del certamen.

Otras cintas que tratan sobre el conflicto israelopalestino son The road to Jericho, de Amos Gitai, y Citizen Osama.

El año pasado, La voz de Hind Rajab, sobre una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes mientras huía de Ciudad de Gaza, conmocionó a todo el festival.

Documental sobre Borges

El cine de América Latina tendrá una buena representación en Venecia.

El italochileno Marco Bechis (Garage Olimpo) compite con Regreso a Buenos Aires, sobre un superviviente de la dictadura argentina que vuelve para testificar en un juicio. Y en la sección Spotlight, Gael García Bernal presenta su nuevo filme como director, Hombre al agua, donde también actúa y comparte cartel con el cantante puertorriqueño Ricky Martin.

El cineasta argentino Mariano Llinás propone un ambicioso proyecto: Biografía de Jorge Luis Borges, un documental de más de cinco horas sobre el legendario escritor.

Otros conocidos nombres del séptimo arte que llenarán de glamur la alfombra roja son Robert Pattinson, que encarna a un periodista sin escrúpulos en Primetime, John Malkovich que protagoniza Wild horse nine, una historia ambientada en la isla de Pascua, o Rooney y Kate Mara, que dan vida a dos hermanas que hablan al unísono en Bucking Fastard.

J Balvin desfiló en la inauguración. AFP

También en liza por el León de Oro, Búnker que traerá a Venecia la explosiva pareja formada por los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz.

Cabe destacar que parte del jurado que preside Maggie Gyllenhaal cuenta con la presencia del director mexicano David Pablos, realizador de En el camino, elegida recientemente por la Academia Mexicanas de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para representar a México en la carrera por el Oscar.