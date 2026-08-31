Gema Garoa y Aldo Rendón se burlan del vestido de Mariana Ochoa

Gema Garoa y Aldo Rendón criticaron el vestido de Mariana Ochoa tras decirle naco y horrible, luego de su regreso a La Casa de los Famosos tras estar en la placa de nominados en la quinta gala de eliminación

Después de que Mariana logró permanecer una semana más dentro de la competencia, regresó a la casa sin imaginar que sería blanco de nuevas críticas relacionadas con su apariencia.

El momento ocurrió tras la gala, cuando Gema y Aldo se apartaron del resto de los habitantes y comenzaron a hablar sobre la cantante. Sin embargo, ninguno de los dos se percató de que Mariana se encontraba cerca y que había entrado a la sala justo detrás de Gema.

Gema Garoa critica el vestido de Mariana Ochoa

Durante la conversación, Gema Garoa lanzó fuertes comentarios contra el vestido de Mariana Ochoa y cuestionó incluso el lugar donde habría comprado la prenda.

“El vestido más naco y horrible que trae Mariana es lo más naco que han visto mis ojos, parece de ‘Casa Sharon’ de ahí de McAllen”, dijo Gema.

La actriz también pidió que le tomaran una fotografía al vestido para intentar averiguar de dónde era.

“Tómale una foto al vestido de Mariana y averigua en dónde lo compró”, agregó.

El comentario generó incomodidad entre algunos espectadores, pues no solo se centró en la ropa de Mariana, sino que utilizó expresiones que usuarios en redes calificaron como clasistas y ofensivas.

Foto: Facebook La Casa de los Famosos México

Aldo Rendón se suma a las burlas

Aldo Rendón también participó en la conversación y respaldó los comentarios de Gema Garoa contra el atuendo de Mariana.

“Lo mismo que hice hoy. Ni la volteé a ver. Vestido naco y horrible”, respondió el estilista.

La situación llamó todavía más la atención porque Mariana se encontraba cerca mientras ambos hablaban de ella. El momento quedó registrado por las cámaras de la transmisión en vivo y más tarde fue retomado durante la postgala.

Wendy Guevara, quien observaba lo ocurrido, reaccionó sorprendida al notar que Mariana estaba detrás de Gema mientras hablaba de su vestido.

“Viene atrás de ella y con el vestido que dice que parece que compró en la paca”, expresó Wendy.

Aldo vuelve a criticar a Mariana tras la gala

La tensión no terminó ahí. Más tarde, cuando varios habitantes ya se habían cambiado de ropa después de la gala, Mariana decidió retirarse para ponerse su pijama, lo que provocó un nuevo comentario de Aldo Rendón.

“Es para que te lo hubieras quitado hace media hora. Parece Cenicienta de Temu. El vestido ese... ni una gringa de Wisconsin se lo pone en una boda”, expresó.

El estilista continuó con señalamientos contra la integrante de OV7 y volvió a mencionar la relación de Mariana con sus excompañeros de grupo.

“No la quieren ni los de OV7. ¿Por qué la vamos a querer nosotros?”, dijo Aldo.

Este tipo de comentarios se suman a una serie de roces previos entre Aldo y Mariana, quienes desde el inicio de la temporada han mantenido una relación complicada dentro del reality.

Gema también critica las extensiones de Mariana

Gema Garoa también continuó con comentarios sobre la imagen de Mariana Ochoa y aseguró que ahora sí hablaría directamente de ella.

“Ahora sí voy a hablar mal de ti”, dijo Gema.

Después criticó las extensiones de la cantante.

“Con las extensiones más asquerosas y baratas que he visto en mi vida”, agregó.

Las frases provocaron nuevas críticas entre seguidores del programa, quienes señalaron que los comentarios dejaron de centrarse en la convivencia o estrategia del juego para convertirse en ataques sobre la apariencia física y el estilo personal de Mariana.