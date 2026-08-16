Ese Pérez explota contra Luis Chaparro por chiste sobre su mamá; "quisiera ponerte un cachetadón"

La tensión subió durante uno de los posicionamientos de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que Ese Perez le reclamara a Luis Chaparro por un comentario que involucró a su mamá y que, según explicó, lo hizo sentir profundamente ofendido.

El momento comenzó cuando Ese Pérez se colocó frente a Luis Chaparro y le dijo que quería que abandonara la casa por un chiste que había hecho minutos antes. Aunque reconoció que lo quiere, dejó claro que el comentario cruzó un límite personal.

“Hace ratito tocaste un chiste que no me gustó nada. Comentario de esos tontos que te avientas. Metiste a mi mamá. Mi mamá nos está viendo. Qué pena”, expresó durante el posicionamiento.

Ese Pérez enfurece contra Luis Chaparro

Ese Pérez explicó que el comentario lo molestó tanto que incluso se quedó temblando. También señaló que, desde su perspectiva, hay límites que no deben cruzarse ni siquiera en el humor.

“En el mundo que tú estás, en cualquiera no se mete con la mamá ni de chiste de alguien. Así sea tu peor enemigo, tu primo, quien sea. Creo que la mamá es sagrada”, dijo frente a Luis Chaparro

De acuerdo con su relato, decidió no reaccionar en el momento porque Brianda estaba presente y no quería que la situación escalara frente a ella.

Ese Pérez aseguró que esa fue la razón principal por la que decidió posicionarse Luis Chaparro, aunque también reconoció que no era la primera vez que un comentario suyo lo incomodaba.

“Tú sabes que te quiero, pero al chile. Hace rato sí me irritaste mucho. Y creo que no es la primera vez que pasa”, agregó.

Luis Chaparro ofrece disculpa

Tras escuchar el reclamo, Luis Chaparro respondió con una disculpa. El participante aseguró que su intención no era ofender ni hablar directamente de la mamá de su compañero, sino plantear un caso hipotético dentro de un contexto de humor.

“Hermano, te pido una enorme disculpa. Primero que nada, mi chiste no era con esa intención. Era un caso hipotético”, respondió.

El influencer también dijo que se sorprendió por el posicionamiento, pues consideraba que ambos tenían una relación cercana y una confianza suficiente para entender ese tipo de humor.

“Te considero un carnal. Hemos conectado muy bien. No es el caso que me metí directamente con tu mamá. No quiero que se tergiverse de esa manera”, explicó.

Además, señaló que, si su compañero le hubiera dicho en ese momento que el comentario le molestó, le habría pedido disculpas de inmediato.

Galilea Montijo pide que expliquen qué pasó

En medio del posicionamiento, Galilea Montijo intervino para pedir que explicaran con claridad cuál había sido el comentario que originó el conflicto.

“Perdón que interrumpa este posicionamiento. ¿Alguno de los dos me puede explicar o nos pueden explicar puntualmente qué fue lo que pasó?”, preguntó la conductora.

Luis Chaparro explicó entonces que el comentario había sido planteado como una dinámica de “qué prefieres”, con una pregunta hipotética que involucraba a Megan Fox y a la mamá del participante.

Aunque intentó aclarar que no había sido con mala intención, su compañero insistió en que el planteamiento fue más fuerte de lo que Ese Pérez estaba diciendo y que por eso se sintió molesto.

“Con la mamá de nadie entra un chiste”

El reclamo cerró con una frase contundente. Ese Pérez dijo que podía entender distintos tipos de comedia, incluido el humor negro o sarcástico, pero reiteró que la mamá de una persona no debería usarse como parte de un chiste.

“En el mundo de la comedia, que yo entiendo que sea negra o blanca, con la mamá de nadie entra un chiste”, afirmó.

bgpa