Muere Peppino Mazzullo a los 100 años, la voz original de Topo Gigio

El mundo del entretenimiento italiano está de luto por la muerte de Peppino Mazzullo, actor de televisión, teatro y doblaje que falleció este miércoles 30 de septiembre a los 100 años.

El artista es recordado especialmente por haber dado voz a Topo Gigio, uno de los personajes infantiles más reconocidos de la televisión italiana. Su trayectoria detrás del famoso ratón se extendió durante más de cuatro décadas.

Mazzullo había celebrado apenas unos meses atrás su cumpleaños número 100. De acuerdo con medios internacionales, el actor murió en su domicilio de Santo Stefano di Briga, en Mesina, Italia, después de varios años alejado de los reflectores.

Foto: Facebook Arturo Ortiz Olvera

¿Quién fue Peppino Mazzullo?

Peppino Mazzullo desarrolló una amplia trayectoria dentro del entretenimiento, con participaciones en televisión, teatro, radio y doblaje. Sin embargo, fue su trabajo como intérprete de voz de Topo Gigio el que lo convirtió en una figura especialmente reconocida en Italia.

Su vínculo con el personaje comenzó en 1961, cuando recibió por primera vez la responsabilidad de darle voz al famoso ratón. A partir de entonces, su interpretación quedó estrechamente ligada a la identidad del personaje.

Además de su trabajo artístico, después de retirarse de la industria regresó a su ciudad natal, donde abrió una escuela de actuación.

Foto: Facebook Arturo Ortiz Olvera

¿Durante cuánto tiempo dio voz a Topo Gigio?

La relación de Mazzullo con Topo Gigio se prolongó durante aproximadamente 45 años. El actor comenzó a interpretar al personaje en 1961 y realizó su última participación como su voz en 2006.

Durante ese periodo, su trabajo contribuyó a consolidar al personaje como uno de los referentes de la televisión infantil en Italia.

Topo Gigio apareció originalmente como el personaje central de un popular programa infantil de marionetas en la televisión italiana. El personaje fue creado en 1958 por la titiritera y artista Maria Perego, en colaboración con su esposo Federico Caldura y el artista Guido Stagnaro.

Gracias a su personalidad tierna, inocente y traviesa, el pequeño personaje logró conquistar rápidamente al público y convertirse en una figura reconocida de la cultura popular a nivel internacional.

Por esta trayectoria, Mazzullo es considerado una de las voces más importantes asociadas con Topo Gigio y una figura destacada dentro del entretenimiento italiano.

¿Cuándo cumplió 100 años Peppino Mazzullo?

El actor llegó al centenario de vida el pasado 6 de junio, una fecha significativa para quien durante décadas formó parte de la televisión y el doblaje.

Para entonces, Mazzullo ya llevaba varios años retirado de la actividad artística y mantenía un perfil alejado de los reflectores.

Foto: Facebook Arturo Ortiz Olvera

¿De qué murió Peppino Mazzullo?

La muerte de Peppino Mazzullo fue confirmada este miércoles 30 de septiembre. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

El actor murió en Italia a los 100 años, dejando como parte de su legado una extensa trayectoria artística y, especialmente, la voz con la que durante décadas dio vida a Topo Gigio.