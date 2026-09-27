Se retrasa la transmisión en vivo de los MTV VMAs 2026, ¿cuál fue la razón?

Los fans que esperaban seguir en vivo los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 tuvieron que esperar unos minutos más para disfrutar de la ceremonia, debido a que un partido de la NFL se extendió más de lo previsto.

El encuentro entre los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys, transmitido por la cadena estadunidense CBS, llegó a sus minutos finales con una duración mayor a la contemplada originalmente, lo que modificó el horario previsto para la gala musical.

Foto: Instagram Video Music Awards

Hold tight, the 2026 #VMAs will take off after the football game finishes 🚀✨ Live, coming up on CBS & streaming on Paramount+! — Video Music Awards (@vmas) September 27, 2026

¿Qué tiene que ver el partido de la NFL con los VMAs?

La modificación se debe a que los MTV VMAs 2026, cuentan con transmisión simultánea a través de CBS, MTV y Paramount+. Ante la extensión del encuentro deportivo, la producción optó por esperar a que terminara el partido antes de comenzar formalmente con la ceremonia.

Foto: Instagram Video Music Awards

De esta manera, el público tuvo que permanecer pendiente de la programación mientras concluía el compromiso de fútbol americano.

¿Qué transmitió MTV mientras comenzaban los VMAs?

Mientras llegaba el momento de iniciar la gala, MTV aprovechó el espacio de programación para presentar segmentos pregrabados relacionados con la historia del Video Vanguard Award, uno de los reconocimientos más importantes de los premios.

En esta edición, el galardón será entregado a Nirvana, banda considerada una de las agrupaciones más influyentes de la música.

Foto: Instagram Video Music Awards

¿Cuándo comenzará oficialmente la ceremonia?

El inicio de los MTV Video Music Awards 2026, quedó sujeto a la conclusión del partido entre los Ravens y los Cowboys, por lo que la transmisión comenzó después de lo previsto originalmente.

El retraso generó expectativa entre los espectadores que ya se encontraban conectados para seguir una de las noches más importantes de la música y conocer los momentos que marcarán esta edición de los premios.

Los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 reúnen este 27 de septiembre en Los Ángeles a distintas figuras de la música que forman parte de la ceremonia, ya sea con actuaciones en vivo o participaciones especiales.

La edición de este año también contempla algunos momentos de homenaje dedicados a importantes nombres de la industria musical, por lo que la gala promete tener distintos momentos destacados.

¿Qué artistas tendrán una presentación en los VMAs 2026?

Entre las figuras confirmadas para formar parte del espectáculo se encuentran Madonna, LISA y Sienna Spiro, quienes tendrán participación dentro de la ceremonia.

La presencia de estas artistas forma parte de la programación musical preparada para esta edición de los premios, que reúne a figuras de diferentes generaciones y estilos.¿Habrá homenajes especiales durante la ceremonia?

Además de las actuaciones, los VMAs 2026 contemplan momentos especiales dedicados a grandes figuras de la música.

Uno de ellos será un tributo en vivo a Dolly Parton, como parte de los segmentos especiales preparados para la gala.

También se espera un homenaje relacionado con George Michael, con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento, lo que sumará un momento conmemorativo a la ceremonia.