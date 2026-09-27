Taylor Swift apuesta por el brillo en los MTV VMAs 2026; ¿de dónde es su vestido?

Taylor Swift llegó a la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2026 con un vestido de Tamara Ralph que combinó negro y plata, en una noche en la que la cantante recibirá un reconocimiento inédito y está destinada a convertirse en la persona con más premios en la historia de los VMAs.

La intérprete apareció en el Peacock Theater de Los Ángeles con una silueta larga y ajustada, alejada de los vestidos voluminosos y los colores intensos que dominaron algunas de las llegadas a la ceremonia.

El diseño pertenece a Tamara Ralph y combina un cuerpo negro sin mangas y cuello alto con una falda plateada completamente cubierta de lentejuelas y acomodada mediante un drapeado alrededor de la cintura.

¿Cómo fue el vestido de Taylor Swift en los MTV VMAs 2026?

El diseño elegido por Taylor Swift está construido a partir del contraste entre dos materiales y colores completamente diferentes.

En la parte superior lleva un cuerpo negro de cuello alto y sin mangas, ajustado al torso y acompañado por paneles transparentes de malla en los costados que siguen las líneas de la cintura.

Taylor Swift en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards REUTERS

La mitad inferior cambia hacia el brillo con una falda larga plateada cubierta de lentejuelas, que cae hasta el suelo y concentra buena parte del volumen del diseño alrededor de la cadera.

El tejido presenta además un drapeado asimétrico que rompe la unión entre ambas partes y evita que el contraste entre negro y plata forme una línea completamente recta.

La propuesta conecta también con la estética brillante que Swift ha utilizado durante la era de The Life of a Showgirl, aunque esta vez el efecto se concentra en la mitad inferior del vestido.

Taylor Swift mantuvo sencillo el resto del look

La cantante dejó que el vestido fuera el protagonista y acompañó la pieza con un estilismo considerablemente más contenido.

Swift llevó el cabello rubio suelto y prácticamente lacio, ligeramente por debajo de los hombros, junto con el flequillo que se ha convertido en una de sus características visuales más reconocibles.

Taylor Swift en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards REUTERS

En el maquillaje destacó el delineado alrededor de los ojos y optó por unos labios en un tono más discreto que el rojo intenso que ha utilizado durante otras etapas de su carrera.

La intérprete agregó pendientes largos y distintas piezas de joyería en las manos. Las primeras coberturas de la alfombra roja, sin embargo, no habían identificado de forma consistente las firmas responsables de todos los accesorios.

Taylor Swift hará historia en los MTV VMAs 2026

La aparición de Swift tiene un peso especial este año porque MTV anunció que recibirá el primer MTV VMA Artist Director Honors de la historia.

El reconocimiento distingue a artistas cuyo trabajo detrás de las cámaras ha ampliado las posibilidades del video musical y desarrollado una voz propia como directores. Swift ha recibido siete nominaciones al VMA de Mejor Dirección y ha ganado cuatro veces.

Sus victorias como directora corresponden a The Man, All Too Well: The Short Film, Anti-Hero y Fortnight. Otros trabajos dirigidos por ella incluyen cardigan, willow, Bejeweled, Karma, Opalite y The Fate of Ophelia.

Taylor Swift estrenará el videoclip de Patient Zero durante los MTV VMAs 2026, con Dakota Johnson y Colin Farrell. IG taylorswift

Con el nuevo reconocimiento, Swift llegará a 31 estatuillas, lo que la convertirá en la persona con más premios en la historia de los MTV VMAs.

La cantante llega además a la ceremonia con 11 nominaciones, según la hoja informativa actualizada por MTV y CBS este domingo. Entre los premios a los que aspira se encuentran Video del Año, Artista del Año y Mejor Pop.

Taylor Swift estrenará el video de Patient Zero durante los VMAs

La ceremonia tendrá además otro momento importante para la etapa actual de Swift: el estreno mundial del video de Patient Zero.

La canción forma parte de The Life of a Showgirl: The Encore y el videoclip fue dirigido por la propia Taylor Swift. La producción está protagonizada por Colin Farrell y Dakota Johnson.

Detrás de la cámara estuvo Emmanuel “Chivo” Lubezki, director de fotografía mexicano ganador de tres premios Oscar consecutivos por Gravity, Birdman y The Revenant.

La elección resulta especialmente significativa en una ceremonia que reconocerá precisamente la faceta de Swift como directora y narradora audiovisual.