¿Quién fue la primera esposa de Pepe Aguilar y mamá de Emiliano Aguilar?

Antes de formar la familia que hoy comparte con Aneliz Aguilar, Pepe Aguilar estuvo casado con la cantante Carmen Treviño, quien fue su primera esposa y madre de su hijo mayor, José Emiliano Aguilar Treviño.

¿Quién es Carmen Treviño?

Carmen Treviño fue una cantante que alcanzó popularidad durante la década de los 80 gracias a temas como "Quiero ser" y "Te amo así".

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó cuando participó como artista invitada en presentaciones de Juan Gabriel en Estados Unidos, consolidando su presencia en la escena musical de esa época.

Foto: @emiliano_aguilar.t

¿Cómo fue el matrimonio entre Pepe y Carmen?

Pepe Aguilar y Carmen Treviño contrajeron matrimonio en 1990. Dos años después nació su único hijo en común, José Emiliano Aguilar Treviño.

Sin embargo, la relación no prosperó y terminó en medio de diferencias que, con el paso del tiempo, ambos han narrado de manera distinta.

El cantante ha declarado que la separación ocurrió cuando Emiliano aún era un bebé y aseguró que, tras la ruptura, Carmen dejó el hogar llevándose a su hijo.

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¿Qué respondió Carmen Treviño a la versión de Pepe Aguilar?

Las declaraciones del intérprete fueron rechazadas por Carmen Treviño, quien expresó públicamente su desacuerdo y afirmó que tanto ella como su hijo soportaron durante años una versión de los hechos con la que no coinciden.

A través de un mensaje en redes sociales, manifestó su respaldo a Emiliano y señaló que había llegado el momento de dejar de guardar silencio sobre esa etapa de sus vidas.

Foto: Especial

¿Cómo es la relación entre Pepe Aguilar y Emiliano?

Con el paso de los años, tanto Pepe Aguilar como Emiliano han reconocido que mantienen una relación distante.

Actualmente, Pepe Aguilar está casado con Aneliz Aguilar, con quien tiene tres hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar. De acuerdo con lo que han expresado públicamente, Emiliano también mantiene una relación lejana con sus medios hermanos.

Aunque el conflicto familiar continúa generando interés entre el público, tanto Pepe Aguilar como Carmen Treviño han compartido versiones distintas sobre los acontecimientos que marcaron el final de su matrimonio.