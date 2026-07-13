¡Se puso bélico! Emiliano Aguilar revela la consecuencia de su pelea en festival

El hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar, protagonizó una pelea durante el BélicoFest 2026, realizado en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, un incidente que rápidamente se viralizó en redes sociales gracias a los videos captados por los asistentes.

¿Por qué se peleó Emiliano Aguilar en el BélicoFest?

Las imágenes muestran al cantante enfrentándose físicamente con otro hombre en una zona cercana a los camerinos y al área de producción del recinto. En cuestión de segundos, la discusión escaló hasta los golpes, mientras decenas de personas observaban lo ocurrido e intentaban intervenir.

Videos del altercado se viralizaron rápidamente en redes sociales. Captura de pantalla

En los videos que circulan en plataformas digitales se aprecia cómo ambos terminan forcejeando en el suelo, hasta que personal de seguridad logró separarlos antes de que la situación pasara a mayores.

Emiliano Aguilar revela qué pasó en el BélicoFest

Horas después de que el video comenzara a viralizarse, Emiliano decidió romper el silencio en Instagram. Fiel a su estilo directo, publicó un par de videos en sus historias donde habló sin rodeos sobre lo ocurrido.

Qué onda, toda la gente que me apoya, los quiero un ching*... Todo está bien, no pasó nada. La neta, una disculpa. Ese wey desde hace como un año me anda diciendo que me va a hacer algo, por fin se atrevió, le dimos en su madr* como se tiene que hacer. Yo no me dejo de nadie”, expresó el cantante, dejando entrever que el conflicto llevaba tiempo arrastrándose.

El cantante aseguró que llevaba un año recibiendo amenazas. IG emiliano_aguilar.t

Lejos de quedarse ahí, Aguilar también agradeció a quienes le mandaron mensajes de apoyo tras la difusión de las imágenes. Según dijo, no piensa permitir que nadie lo intimide ni quedarse callado frente a una amenaza y aseguró que se encuentra en buen estado de salud tras el incidente.

La inesperada consecuencia que dejó la pelea

Sin embargo, el momento más comentado no fue precisamente la pelea. Mientras los videos continuaban circulando en internet, muchos usuarios comenzaron a notar un detalle inesperado.

Emiliano ofreció una disculpa a sus seguidores tras el incidente. IG emiliano_aguilar.t

Durante el forcejeo, la gorra que llevaba Emiliano salió volando, dejando al descubierto una marcada falta de cabello en la parte superior de la cabeza.

Como suele ocurrir en redes sociales, ese detalle generó una ola de comentarios, memes y bromas sobre su apariencia física. Pero, lejos de molestarse, el propio cantante decidió tomarse la situación con humor.

Lo único que me c*ga de esto que acaba de pasar es que estoy pelón como mi papá. Descubrieron mi secreto”, dijo entre risas, en otro video compartido en sus redes sociales.

El artista tomó con humor las burlas sobre su alopecia. Captura de pantalla

Hasta el momento, ni el equipo de Emiliano Aguilar ni los organizadores del festival han emitido un comunicado con mayores detalles sobre lo ocurrido. Tampoco se conoce la versión del otro participante en la riña.

¿Qué es el BélicoFest?

El episodio ocurrió durante la primera edición del BélicoFest en Los Ángeles, un evento que reunió a importantes exponentes del regional mexicano y los corridos, entre ellos Gerardo Ortiz, Santa Fe Klan, Régulo Caro, Snow Tha Product, Ohgeesy y Línea Personal.

Este nuevo episodio volvió a dejar al intérprete en una polémica. En los últimos meses, su nombre ha aparecido constantemente en titulares por temas relacionados con su vida personal y familiar, además de su carrera musical.