"Mi familia está bien": Pepe Aguilar aclara situación tras ataque cerca de su rancho

Luego de que comenzaran a circular versiones sobre un presunto ataque vinculado a su entorno familiar en Zacatecas, Pepe Aguilar publicó un comunicado en sus redes sociales para desmentir rumores y aclarar la situación de seguridad en la zona donde se ubican propiedades de la familia.

A través de sus redes sociales, el intérprete informó que tanto él como sus seres cercanos se encuentran a salvo, precisando que al momento de los hechos él ni siquiera estaba en la entidad.

Según explicó, actualmente permanece en la Ciudad de México, desde donde decidió emitir el mensaje para frenar la desinformación que comenzó a replicarse en distintos medios y plataformas digitales.

“En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial”

En su posicionamiento, Aguilar subrayó que, contrario a lo que se ha difundido, no existe una agresión directa contra su familia; sin embargo, confirmó que sí se registró un hecho violento en un punto cercano a sus propiedades, lo que detonó la movilización de autoridades estatales.

El cantante detalló que el operativo de seguridad activo en la zona fue informado previamente por el propio gobierno de Zacatecas. De acuerdo con lo señalado, el despliegue fue explicado en un comunicado oficial del Secretario General de Gobierno del estado, quien dio a conocer la intervención de fuerzas de seguridad tras los incidentes registrados en el área.

Pepe Aguilar

Aunque no ofreció mayores detalles sobre la naturaleza del ataque ni sobre posibles víctimas o detenidos, el artista insistió en que la prioridad de su mensaje era transmitir tranquilidad al público y a sus seguidores, quienes comenzaron a manifestar preocupación tras los primeros reportes.

El pronunciamiento también buscó poner freno a las especulaciones que vinculaban directamente a su familia con los hechos violentos. Aguilar enfatizó que la situación, si bien ocurrió en las inmediaciones, no afectó de manera directa a los integrantes de su entorno.

Zacatecas ha sido una de las entidades que en los últimos años ha enfrentado episodios recurrentes de violencia vinculada a disputas del crimen organizado, lo que ha derivado en operativos de seguridad constantes en distintas regiones del estado, incluidas zonas rurales donde se ubican ranchos y propiedades privadas.

Pepe Aguilar manda mensaje a mujeres que critican a Ángela Aguilar

Confirman agresión armada... contra elementos de seguridad

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que la agresión armada registrada recientemente en el estado ocurrió contra elementos de seguridad pública y no contra civiles ni propiedades privadas vinculadas a figuras públicas.

De acuerdo con el funcionario, el ataque se dirigió específicamente a las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas y tuvo lugar en el municipio de Villanueva, a la altura de la localidad de Tallagua, en el tramo carretero que conecta con el municipio de Tabasco.

Reyes Mugüerza precisó que, con la información disponible hasta el momento, no se reportan elementos de seguridad fallecidos ni de la corporación estatal ni de otras instituciones que participaron en la respuesta.

El secretario general adelantó que ya se ha logrado la detención de algunas personas presuntamente involucradas en la agresión, aunque señaló que los detalles serán dados a conocer posteriormente por la vocería oficial de seguridad.