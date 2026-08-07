De subir 22 kilos a raparse la cabeza: Las radicales transformaciones de Charlize Theron en el cine

La carrera de Charlize Theron no solo está marcada por películas de acción o dramas premiados. También se ha caracterizado por la disposición de la actriz para cambiar su apariencia cada vez que considera que un personaje lo necesita.

En distintos momentos ha aumentado de peso, usado complejas prótesis e incluso se ha rapado la cabeza para alejarse de su imagen habitual frente a las cámaras.

Algunas de esas decisiones le dieron reconocimiento de la crítica, mientras que otras dejaron ver el nivel de preparación que suele asumir antes de comenzar un rodaje.

Así cambió Charlize Theron para parecerse a Megyn Kelly en Bombshell. IG charlizeafrica

Las transformaciones más impactantes de Charlize Theron en el cine

'Monster'y su aumento de peso

En 2003, Charlize Theron protagonizó Monster, película basada en la vida de la asesina serial Aileen Wuornos.

Ganó alrededor de 13 kilos, utilizó prótesis dentales y pasó por un largo proceso de maquillaje que modificó la textura de su piel y las facciones de su rostro.

El resultado fue una caracterización que sorprendió tanto al público como a la crítica.

Su actuación terminó siendo reconocida con el Óscar a Mejor Actriz, premio que marcó un antes y un después en su trayectoria y convirtió a Monster en una de las películas más importantes de su carrera.

Charlize Theron ganó 13 kilos para protagonizar Monster. IMBd

'Tully' y su aumento de 22 kilos para interpretar a una madre

Quince años después volvió a modificar su cuerpo para protagonizar Tully. En esta ocasión interpretó a una madre que enfrenta el agotamiento físico y emocional tras el nacimiento de su tercer hijo.

Para el papel aumentó cerca de 22 kilos, un cambio que, según contó más tarde, fue mucho más difícil de revertir de lo que imaginó.

La actriz explicó en distintas entrevistas que recuperar su peso habitual tomó varios meses y que el proceso también tuvo un impacto en su estado físico y emocional.

Incluso comentó que esa transformación fue más complicada que la realizada años atrás para Monster.

En Tully, Charlize Theron aumentó cerca de 22 kilos. IMBd

'Bombshell' y las prótesis que la hicieron parecer Megyn Kelly

En Bombshell (2019), el desafío fue diferente. En lugar de modificar su peso, el objetivo era conseguir el mayor parecido posible con la periodista estadounidense Megyn Kelly.

Para lograrlo, el equipo de maquillaje creó prótesis faciales que cambiaban la forma de su rostro y utilizó pestañas especiales para modificar la expresión de sus ojos. Todo el proceso requirió varias horas de trabajo antes de cada jornada de grabación.

El resultado fue una caracterización muy cercana a la apariencia de Kelly, mientras que el trabajo de maquillaje recibió el Óscar a Mejor Maquillaje y Peinado.

La transformación de Charlize Theron en Bombshell requirió prótesis faciales. IMBd

'Mad Max: Fury Road' y el día que decidió raparse la cabeza

Otra de las transformaciones más recordadas llegó con Mad Max: Fury Road. Para interpretar a Imperator Furiosa, Charlize Theron tomó la decisión de raparse completamente la cabeza.

El personaje también incluía maquillaje para simular suciedad, cicatrices y grasa, además del característico brazo mecánico que terminó convirtiéndose en uno de los elementos más reconocibles de Furiosa.

La película fue uno de los mayores éxitos de acción de la década y ayudó a consolidar al personaje como uno de los más populares de la franquicia.

Charlize Theron se rapó la cabeza para interpretar a Furiosa. CinemasComics

Charlize Theron ha construido una carrera llena de retos

Aunque muchos recuerdan a Charlize Theron por títulos como Mad Max: Fury Road, Atomic Blonde o la saga de Rápidos y Furiosos, su filmografía demuestra que no se ha limitado a un solo tipo de personaje.

Desde sus primeros años en Hollywood ha alternado dramas, comedias y películas de acción, aceptando proyectos que le exigen cambios tanto físicos como interpretativos.

Esa versatilidad le ha permitido trabajar con algunos de los directores más reconocidos de la industria y mantenerse vigente durante más de dos décadas.