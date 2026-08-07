Grupo Frontera gratis en Guadalajara: fecha, horario y sede del concierto

Grupo Frontera ofrecerá un concierto gratis en Guadalajara, como parte de las celebraciones por el Grito de Independencia.

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, fue quien dio a conocer la primicia y la noticia ya empezó a generar entusiasmo entre los seguidores de la agrupación.

Grupo Frontera gratis en Guadalajara el 15 de septiembre

Grupo Frontera. Especial

De acuerdo con lo informado por el funcionario, la presentación de Grupo Frontera está prevista para la noche del próximo 15 de septiembre, con un concierto gratuito cuando concluya la tradicional Ceremonia del Grito de Independencia.

La famosa banda de regional mexicano se presentará en el corazón del Centro Histórico, anunció Lemus Navarro, es decir, en la Plaza de la Liberación, uno de los principales espacios públicos de Guadalajara.

La participación de la agrupación ya despertó gran expectativa entre los seguidores del género, ya que se ha consolidado como una de las bandas más exitosas de los últimos años.

¿A qué hora estará Grupo Frontera en la Plaza de la Liberación?

Grupo Frontera. Especial

El concierto en la Plaza de la Liberación será completamente gratuito, por lo que se espera una asistencia masiva de habitantes de Guadalajara y los visitantes de distintos municipios de la zona metropolitana e incluso de otros estados.

Según lo comunicado, las actividades oficiales comenzarán desde las 20:00 horas del martes 15 de septiembre y se extenderán hasta la 01:00 de la madrugada del miércoles 16 de septiembre.

El programa oficial incluye:

Presentación de un grupo musical local.

El Happening cultural “Vive México”.

Ceremonia oficial del Grito de Independencia.

Concierto estelar de Grupo Frontera.

Show de fuegos artificiales.

El objetivo, de acuerdo con las autoridades, es ofrecer una celebración familiar que fomente la convivencia ciudadana y mantenga vivas las tradiciones cívicas del país.

Asimismo, informaron que se instalarán filtros de seguridad en los accesos al primer cuadro de la ciudad. Asimismo, se mantendrá una vigilancia permanente para garantizar el orden, por lo que se solicita a las y los asistentes acudir con anticipación.

Debate en redes sociales

Luego del anuncio por parte del gobernador Pablo Lemus Navarro, quien compartió la primicia por medio de un video publicado en sus redes sociales, usuarios no tardaron en reaccionar y se generó gran debate.

Algunos internautas celebraron la presentación de Grupo Frontera en Guadalajara, sin embargo, otros criticaron y cuestionaron el gasto del gobierno destinado al espectáculo.

Entre los comentarios se lee:

¿Crees que para ese día ya tengamos agua limpia para ir bien bañados?

No alcanzó para Grupo Firme.

Solución para el agua, lo mejor.

¿Quién es Grupo Frontera?

Grupo Frontera. Especial

La agrupación de música regional mexicana originaria de Edinburg, Texas, comenzó su carrera en 2019. El grupo está integrado por músicos de ascendencia mexicana y rápidamente llamó la atención por su estilo, que combina principalmente cumbia norteña con elementos de otros géneros. Su propuesta fresca y su manera de reinterpretar canciones populares los ayudaron a ganar seguidores tanto en México como en Estados Unidos.

El gran salto de Grupo Frontera llegó en 2022, cuando su versión de “No Se Va”, originalmente de Morat, se volvió viral en TikTok y posteriormente llegó a las listas de popularidad. A partir de ahí, colaboraciones con artistas como Bad Bunny, Peso Pluma y Shakira ayudaron a consolidar su presencia en la escena internacional.

Desde entonces, Grupo Frontera se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos de la nueva generación del regional mexicano. Canciones como “Frágil”, “Que Vuelvas”, “Un x100to” y “Bebé Dame” forman parte de sus mayores éxitos. Su música se caracteriza por letras sobre el amor, las rupturas y la vida cotidiana, pero también por ritmos bailables que han hecho que la agrupación conecte con públicos de distintas edades y países.