"Quítate": el polémico video donde Pepe Aguilar le niega un abrazo a su hijo Leonardo

Las redes sociales volvieron a poner bajo la lupa a la familia Aguilar. Esta vez, el motivo fue un video grabado hace algunos años que originalmente tenía la intención de promocionar un lanzamiento musical de Leonardo Aguilar, pero que hoy ha sido reinterpretado por miles de usuarios debido a la forma en la que Pepe Aguilar se dirige a su hijo.

Aunque el material no es reciente, su reaparición ocurre en un momento en el que la dinastía Aguilar continúa generando conversación pública, por lo que el video rápidamente volvió a viralizarse y abrió un nuevo debate sobre la relación entre padre e hijo.

El comentario de Pepe Aguilar que encendió las redes

Desde el inicio del video, varios usuarios notaron una actitud seria y poco afectuosa por parte de Pepe Aguilar.

En la grabación, el cantante presenta el proyecto musical de Leonardo con una frase que no pasó desapercibida:

Antes estaba muy burro lo que había hecho... pero ahora empezamos otra historia dentro de la dinastía Aguilar con su sencillo.

La expresión provocó reacciones inmediatas. Mientras algunos seguidores consideraron que se trataba de una broma entre padre e hijo, otros señalaron que el comentario fue innecesario y poco alentador.

El debate se intensificó cuando Leonardo comenzó a hablar sobre su regreso a la música. El joven expresó su entusiasmo y dijo sentirse muy feliz por esta nueva etapa, pero fue interrumpido por su padre.

No sabe decir otra cosa más que padrísimo, comentó Pepe mientras Leonardo intentaba explicar sus emociones.

El gesto fue suficiente para que muchos usuarios aseguraran que el cantante minimizaba constantemente las palabras de su hijo.

Pepe Aguilar

El momento más comentado: "Quítate"

Sin embargo, la escena que más comentarios generó llegó al final del video.

Después de la presentación, Leonardo se acercó con la intención de abrazar a su padre. Pero Pepe Aguilar respondió de manera inmediata:

Quítate.

La frase, breve y seca, sorprendió a muchos internautas, quienes interpretaron la escena como una muestra de distancia emocional.

Las imágenes siguieron circulando acompañadas de miles de comentarios. Algunos defendieron al intérprete de regional mexicano argumentando que ese es su estilo de humor, mientras que otros consideraron que el rechazo fue evidente.

Las palabras sobre Leonardo también generaron críticas

El cierre del video tampoco ayudó a disminuir la controversia.

Pepe Aguilar habló sobre el futuro profesional de Leonardo y lanzó una frase que volvió a dividir opiniones:

Todo está en sus manos. Hemos tratado de prepararlo muchas veces con mucho trabajo porque está sonso, no le entra a veces la idea a la cabeza.

Para algunos seguidores, se trató de una manera estricta y sincera de hablar con su hijo. Pero para otros, esas palabras fueron humillantes y reflejan una relación marcada por la exigencia.

Una polémica que revive viejas historias familiares

El video también hizo que muchos recordaran declaraciones pasadas de Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar.

En distintas entrevistas, Emiliano ha hablado sobre la distancia que mantiene con su padre y ha asegurado que en varios momentos se sintió excluido de la familia.

Estas declaraciones han alimentado durante años las especulaciones sobre las dinámicas dentro de la famosa dinastía del regional mexicano.

leonardo aguilar

Mientras tanto, Leonardo ha mantenido una postura distinta. En varias ocasiones ha defendido públicamente a Pepe Aguilar y ha asegurado que tienen una buena relación, además de reconocer el apoyo que ha recibido en su carrera artística.