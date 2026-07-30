¿Se acabó el amor? Ángela Aguilar habría eliminado el tatuaje dedicado a Christian Nodal

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha estado bajo la lupa prácticamente desde que ambos hicieron público su romance. Ahora, un supuesto cambio en la apariencia de la cantante volvió a despertar rumores sobre su matrimonio.

Todo comenzó con una fotografía compartida por una creadora de contenido y posteriormente replicada en redes sociales. En la imagen, algunos internautas notaron que un pequeño tatuaje que durante mucho tiempo se relacionó con Nodal aparentemente ya no se veía de la misma manera.

La conversación creció rápidamente. Mientras algunos usuarios aseguraron que Ángela habría decidido eliminar el diseño, otros señalaron que simplemente podría tratarse de un efecto provocado por el ángulo de la fotografía, la posición de la mano o incluso la calidad de la imagen.

Por ahora, no hay confirmación de que la cantante se haya borrado, cubierto o modificado el tatuaje.

El tatuaje que los fans relacionan con Christian Nodal

Uno de los diseños que más curiosidad ha provocado entre los seguidores de la pareja es un pequeño tatuaje ubicado en la mano de Ángela Aguilar.

Durante un tiempo, varios fans interpretaron el diseño como las iniciales “CN”, en referencia a Christian Nodal. La teoría tomó fuerza debido a la relación sentimental que ambos mantienen y a otros detalles que los cantantes han compartido públicamente.

Sin embargo, la reciente fotografía hizo que algunos seguidores pensaran que el supuesto tatuaje había desaparecido.

La creadora de contenido Lizeth Reyna fue una de las personas que compartió la imagen y señaló que la zona de la mano de Ángela parecía lucir diferente. Algunos usuarios incluso aseguraron que en el lugar donde supuestamente estaban las iniciales ahora podía apreciarse una figura parecida a una pequeña flor.

Pero hay un detalle importante, la foto no permite comprobar qué ocurrió realmente.

Posteriormente, Reyna compartió otro video en el que explicó que el tatuaje podría encontrarse en el lado contrario de la mano, una zona que no aparece con claridad en las imágenes que comenzaron a circular.

Así que, por ahora, no hay manera de confirmar si Ángela Aguilar se borró el tatuaje dedicado a Christian Nodal o si simplemente nunca fue visible desde el ángulo de la fotografía.

¿Ángela Aguilar confirmó que se borró el tatuaje?

Hasta el momento, la intérprete de "Dime Cómo Quieres" no ha hablado públicamente sobre el supuesto cambio. Tampoco ha publicado una imagen reciente en la que se pueda observar claramente la zona de su mano y comprobar si el diseño sigue ahí.

Christian Nodal tampoco ha hecho algún comentario relacionado con el tema.

Por esa razón, cualquier versión sobre una supuesta ruptura o un distanciamiento entre ambos a partir de este tatuaje debe tomarse con cautela. La fotografía, por sí sola, no demuestra que la cantante haya eliminado un diseño relacionado con su esposo.

Ángela Aguilar

Los demás tatuajes de Ángela Aguilar

El supuesto tatuaje de las iniciales “CN” no es el único diseño que los seguidores han relacionado con la vida personal de Ángela Aguilar.

La cantante ha contado que tiene alrededor de 11 tatuajes, aunque no todos han sido mostrados públicamente ni ha explicado el significado de cada uno.

Entre los que más comentarios han generado está el número 11, que tendría un significado especial para ella. Según lo que ha contado la propia artista, el número estaría relacionado con el nacimiento de Christian Nodal, ocurrido el 11 de enero, pero también con un momento doloroso de su familia: el mes en que murió su abuela, la cantante Flor Silvestre.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Canva

Otro diseño que llamó la atención fue la palabra “Amé”, título del álbum que Nodal lanzó en 2024. El tatuaje fue visto en imágenes de la pareja y algunos seguidores lo interpretaron como otro guiño al cantante.

Sin embargo, al igual que ocurre con el supuesto tatuaje de las iniciales “CN”, la cantante no ha confirmado públicamente todos los significados que sus fans atribuyen a sus diseños.