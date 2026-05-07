"Te alza o te destruye": Emiliano Aguilar lanza dura indirecta a Pepe Aguilar

La familia Aguilar vuelve a estar en el centro de la conversación pública. Esta vez, quien llamó la atención fue Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, luego de pronunciarse sobre la controversia que rodea la gira 2026 del intérprete de regional mexicano en Estados Unidos.

En medio de rumores y especulaciones sobre la cancelación de varios conciertos, Emiliano dejó una frase que rápidamente encendió las redes sociales y que muchos interpretaron como una indirecta hacia su padre: “El público, o te alza o te destruye”.

Las declaraciones llegan en un momento complicado para Pepe Aguilar, quien hasta ahora no ha dado una postura oficial sobre las fechas que desaparecieron de Ticketmaster y que originalmente formaban parte de su tour por distintas ciudades estadounidenses.

La gira de conciertos de Pepe Aguilar queda reducida a una sola fecha

En marzo de 2026, Pepe Aguilar anunció una serie de conciertos en Estados Unidos que contemplaban presentaciones en estados como Texas, California, Nevada, Nueva Jersey y Virginia. Sin embargo, con el paso de las semanas, varias de esas fechas dejaron de aparecer en Ticketmaster sin previo aviso.

Actualmente, únicamente permanece confirmada la presentación del próximo 12 de julio en el Wolf Trap Filene Center, ubicado en Vienna, Virginia.

Además, el concierto programado para el 2 de mayo en la Mohegan Sun Arena de Connecticut no llegó a realizarse, mientras que otros shows previstos para mayo y junio desaparecieron de la plataforma de venta de boletos.

Hasta el momento, el cantante de “Por mujeres como tú” no ha emitido ningún comunicado para explicar qué ocurrió con las presentaciones canceladas o retiradas.

Emiliano Aguilar rompe el silencio

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Emiliano Aguilar fue cuestionado directamente sobre la situación que atraviesa su padre y sorprendió con una respuesta contundente.

El joven cantante aseguró que el éxito o fracaso de cualquier artista depende completamente de la conexión con la audiencia y de la autenticidad que proyecte sobre el escenario y fuera de él.

Lo vuelvo a decir otra vez. Es la gente, la verdad. El público es lo más importante. El público, o te alza o te destruye, expresó.

Además, Emiliano dejó claro que considera fundamental mostrarse genuino ante los seguidores.

Si no eres real, auténtico y como tienes que ser, ¿sí me explico?, añadió frente a los reporteros.

Las palabras del cantante no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron sus declaraciones como una crítica indirecta hacia Pepe Aguilar, especialmente por el contexto de las cancelaciones y la polémica que ha rodeado recientemente a la dinastía Aguilar.

También habló sobre Christian Nodal

Otro de los temas que salió durante la conversación con la prensa fue el conflicto legal relacionado con Christian Nodal y la disputa por los derechos sobre el nombre artístico del sonorense.

Aunque Emiliano evitó profundizar demasiado en el asunto, dejó claro que no desea involucrarse en esa controversia.

Y sobre lo otro, a la… no me importa, dijo tajantemente.

La declaración volvió a generar comentarios entre internautas, pues desde hace meses el entorno de la familia Aguilar y Christian Nodal ha permanecido bajo constante atención mediática.

Christian Nodal IG nodal_chile

La colaboración con Cazzu que nunca ocurrió

Uno de los momentos que más sorprendió fue cuando Emiliano Aguilar habló sobre una colaboración musical que estuvo cerca de concretarse con Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu.

El cantante explicó que el proyecto no pudo realizarse debido a la intervención del publirrelacionista Tony Estrada, quien, según sus palabras, terminó frenando la idea.

Se iba a hacer, pero esa persona llegó y arruinó una oportunidad que pudo haber sido bien chida, comentó.

Emiliano incluso reconoció que admira el trabajo de la trapera argentina y que le interesaba experimentar musicalmente junto a ella.

A mí me gusta cómo rapea, claro, agregó.

La revelación llamó especialmente la atención debido a toda la polémica mediática que ha existido entre Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar en los últimos meses.

Cazzu Cuartoscuro

El dueto con Majo Aguilar tendrá que esperar

Por otra parte, Emiliano Aguilar también confirmó que existe la intención de colaborar con su prima Majo Aguilar, aunque ambos decidieron aplazar el proyecto por ahora.

De acuerdo con el cantante, realizar una canción juntos en este momento podría generar aún más polémica dentro y fuera de la familia.

Si ella hace esa canción conmigo, puede causar muchos problemas, confesó entre risas.

El artista explicó que, tras conversar con Majo, concluyeron que lo mejor era esperar a que el ambiente mediático se calmara antes de lanzar cualquier colaboración.

Los primos causaron revuelo al mostrar que se reunieron Especial

Ahorita están las cosas muy intensas por ese lado, señaló.

Mientras tanto, la familia Aguilar continúa siendo tema de conversación en redes sociales y medios de espectáculos, donde cada declaración, concierto y aparición pública genera nuevas reacciones entre sus seguidores y detractores.

AAAT**