¡Karol G lo volvió a hacer! Su nuevo álbum llega con Drake, Bruno Mars y más sorpresas

Karol G vuelve a sorprender a sus seguidores con una nueva etapa musical. La cantante colombiana lanzó su nuevo álbum “No me arrepiento de sentir tanto”, una producción que reúne 14 canciones y que apuesta por hablar de los corazones rotos, el amor y hasta la sanación personal.

El nuevo disco también llamó la atención por sus esperadas colaboraciones con artistas como Drake y Bruno Mars, además de otros nombres que sorprendieron a sus seguidores.

Aunque el álbum lleva pocas horas disponible, sus canciones ya comienzan a generar reacciones entre sus fans, quienes han compartido su emoción por esta nueva propuesta musical.

Álbum “No me arrepiento de sentir tanto”

Las 14 canciones del nuevo álbum de Karol G ya se encuentran disponibles en las plataformas de música y comienzan a sumar miles de reproducciones.

En YouTube, uno de los temas que más ha llamado la atención hasta el momento es “Ahí”, canción que la cantante interpreta en colaboración con Drake y que ya supera las 175 mil reproducciones en pocas horas.

El álbum está compuesto por las siguientes canciones:

Te llevas To Maybe Bebiendo lágrimas Ahí (colaboración con Drake) Final Feliz Still (colaboración con Bruno Mars) Alguien que te amaba MATADORA For u My Love Si lo ven BbY WOW (colaboración con Judeline Rusowsky) Con quién andará? Eclipse Después de ti (colaboración con Greg Gonzalez)

Karol G: nuevo álbum “No me arrepiento de sentir tanto” y colaboraciones Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Karol G sorprende en redes con las canciones de su nuevo álbum

Horas antes del lanzamiento, Karol G compartió en Instagram la lista de canciones que formarían parte de “No me arrepiento de sentir tanto”, publicación con la que también sorprendió al revelar las colaboraciones que tendría este nuevo proyecto.

Entre los nombres que más llamaron la atención estuvieron Bruno Mars, Drake, Judeline Rusowsky y Greg Gonzalez, lo que elevó todavía más las expectativas de sus seguidores antes de poder escuchar el álbum completo.

Reacciones de sus seguidores

Incluso antes de que las canciones llegaran a las plataformas de música, los seguidores de Karol G demostraron su emoción a través de las publicaciones de la cantante.

La publicación en la que reveló el contenido de su nuevo álbum ya sumaba 658 mil reproducciones y 16 mil comentarios, donde sus fans destacaron su sorpresa por las colaboraciones y expresaron sus ganas de escuchar cada uno de los temas.

Karol G se ha consolidado como una de las cantantes más reconocidas de la música latina, especialmente dentro del reguetón y el trap latino. Ahora, con “No me arrepiento de sentir tanto”, inicia una nueva etapa musical que promete conectar con quienes han vivido el desamor, el amor y los procesos de sanación.