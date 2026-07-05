¿Quién fue el eliminado de MasterChef 24/7 este domingo 5 de julio?

Este domingo 5 de julio, la tensión se apoderó de la cocina de MasterChef 24/7, donde los participantes enfrentaron una de las jornadas más decisivas de la competencia.

Los concursantes en riesgo de abandonar el reality culinario fueron Luis, Jazmín, Camila, Claudia, Emmanuel, Diego, Lancer, Carmen y Michelle.

¿Cómo inició el programa este domingo?

Desde el arranque del episodio, los participantes comenzaron la jornada portando el temido mandil negro, símbolo de riesgo dentro de la competencia.

En esta etapa, los nervios fueron evidentes entre los cocineros, especialmente entre quienes se encontraban en peligro de ser eliminados, ya que cada reto definió su permanencia en el programa.

Foto: Facebook MasterChef México

¿Cuántos participantes estaban en riesgo?

Para este domingo, un total de 10 participantes portaban el delantal negro, sin embargo, solo 9 aparecen en la lista de votaciones, debido a una situación particular dentro del reality.

¿Qué pasó con Flor?

De acuerdo con la dinámica del programa, Flor no formaba parte de la votación del público, ya que fue sancionada directamente por la chef Nora, quien le impuso el mandil negro sin derecho a ser votada, dejándola fuera del sistema de salvación por audiencia.

Los jueces invitados de esta noche fueron Naty, Jorge "El Travieso" Arce, Carmen Campuzano, Marcelo Lara y Adriana Salcedo.

En esta ocasión, por primera vez en la competencia, los participantes cocinaron en equipo junto a los chefs jueces. Los equipos fueron encabezados por los chefs Poncho Cadena, Zahie Téllez y Herrera, quienes fungieron como capitanes.

En esta etapa de la competencia, el equipo ganador fue el de la chef Zahie Téllez, integrado por Emanuel, Camila y Flor.

Foto: Facebook MasterChef México

¿Quién fue salvado por el público?

Jazmín fue la participante salvada por el público.

Foto: Facebook MasterChef México 24/7

¿Quién es el eliminado de hoy 5 de julio?

El participante eliminado de este domingo 5 de julio fue Diego.

Foto: Facebook MasterChef México

Con esta eliminación, MasterChef 24/7 se despide de un participante más y la competencia entra en una etapa cada vez más exigente. Los cocineros que continúan en el reality deberán enfrentar retos de mayor dificultad en busca de asegurar su lugar en la siguiente fase, mientras que los jueces seguirán poniendo a prueba su técnica, creatividad y capacidad para trabajar bajo presión.