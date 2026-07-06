¿Quién es Alejandra Jaramillo? La conductora es criticada por celebrar la derrota de México

La conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo se convirtió en tendencia en redes sociales después de compartir varios mensajes en los que celebró el triunfo de Inglaterra sobre la Selección Mexicana durante el partido disputado el día de ayer.

Sus publicaciones provocaron un intenso debate entre los aficionados, ya que mientras algunos defendieron su derecho a apoyar a otro equipo, otros consideraron que sus comentarios fueron una falta de respeto hacia la afición mexicana, especialmente porque una parte importante de su carrera profesional se ha desarrollado para el público de México y Estados Unidos.

Foto: Instagram ale_jaramillo

¿Qué publicó Alejandra Jaramillo tras la derrota de México?

Luego de que terminó el partido, la presentadora utilizó sus historias de Instagram para expresar su emoción por el resultado del encuentro.

Entre los mensajes que compartió escribió:

"Yo solo quería una cosa para dormir tranquila hoy".

La conductora retomó un video que había publicado días antes, donde aseguraba en tono de broma que el equipo cuya camiseta tocara terminaría perdiendo.

Además, difundió un video donde apareció celebrando entre gritos y saltos la victoria del conjunto inglés. En otra de sus publicaciones agradeció a los futbolistas Harry Kane y Jude Bellingham, incluso bromeando al asegurar que le habían dicho que ambos tenían raíces esmeraldeñas.

Foto: Instagram ale_jaramillo

Tras recibir cientos de comentarios, la conductora publicó un nuevo mensaje en el que llamó a mantener la humildad tanto en la victoria como en la derrota.

"Todo lo que sube tiene que caer, por eso vale la pena ser siempre humilde se gane o se pierda. Al visitante se lo recibe bien, no se lo humilla ni se le trata mal. Yo no me alegro del mal ajeno… pero si se meten conmigo y con mi país, un poco sí", escribió.

Luego, en X, la conductora publicó:

No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo al hotel otra vez a gritar, chao bye".



Asimismo, hizo referencia a los señalamientos sobre el comportamiento de algunos aficionados mexicanos, mencionando los reportes que aseguraban que seguidores acudieron durante la madrugada al hotel de concentración de Ecuador para generar ruido e impedir el descanso del equipo antes de uno de sus partidos.

¿Por qué sus publicaciones provocaron tantas críticas?

Las reacciones no tardaron en aparecer. Diversos usuarios cuestionaron la actitud de la conductora y recordaron que gran parte de su crecimiento profesional ha estado ligado al público mexicano.

Entre los comentarios que circularon en redes sociales hubo personas que le señalaron que participó en producciones transmitidas en México y que actualmente trabaja para una empresa perteneciente a TelevisaUnivision. Otros incluso afirmaron que, en distintas ocasiones, ha expresado su cariño por el país.

Foto: Instagram ale_jaramillo

También hubo quienes criticaron que compartiera una entrevista con Peso Pluma mientras recibía mensajes negativos, asegurando que gran parte de su trabajo está relacionado con figuras del entretenimiento mexicano.

Tras recibir cientos de comentarios, la conductora publicó un nuevo mensaje en el que llamó a mantener la humildad tanto en la victoria como en la derrota.

¿Quién es Alejandra Jaramillo?

Alejandra Jaramillo es una actriz, conductora y creadora de contenido originaria de Ecuador. Inició su carrera en la televisión de su país participando en programas de entretenimiento y producciones de actuación, lo que le permitió consolidar una amplia presencia entre el público latino.

En la actualidad forma parte de TelevisaUnivision como conductora del programa "Siéntese quien pueda", donde participa en la cobertura de temas relacionados con el mundo del espectáculo.

Además de su trabajo en televisión, mantiene una constante actividad en redes sociales, plataformas donde comparte aspectos de su vida personal, proyectos profesionales y opiniones sobre distintos temas de actualidad.

Las publicaciones de Alejandra Jaramillo dividieron opiniones. Mientras algunos usuarios respaldaron su derecho a celebrar el resultado deportivo y defendieron que se trataba de una rivalidad propia del futbol, otros consideraron que sus comentarios fueron innecesarios y criticaron el tono de sus mensajes.