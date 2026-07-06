El 20 de julio

#SanarAMéxico. Por una #NuevaRepública.

La fecha 20 de julio del presente año será una de las más trascendentes para el futuro del país. Dos eventos darán el banderazo para una de las temporadas economíco-políticas de mayor complejidad en la historia reciente del país.

Por un lado, se llevará a cabo en la CDMX la primera revisión formal conjunta y la tercera ronda de negociaciones bilaterales del T-MEC. Este encuentro marca el inicio de los trabajos orientadas a desahogar temas críticos, definir los mecanismos de evaluación anual y abordar las preocupaciones bilaterales prevalecientes. La fecha cobró una relevancia crítica, después de que el gobierno de Estados Unidos comunicó, la semana pasada, su decisión de no extender automáticamente el tratado por otros 16 años y activar las revisiones anuales obligatorias.

Aun cuando el tratado tendrá vigencia plena hasta 2036, no son pocos los analistas que han visto la noticia con preocupación. ¿Será sólo en tanto se resuelve la elección de noviembre? Es probable. Mas allá de la coyuntura, ¿será posible construir un plan que garantice la sustitución de importaciones asiáticas, mediante la fabricación de dichos insumos en Norteamérica? ¿Será viable, convencer a los vecinos del norte que, resulta estratégico para el hemisferio, focalizar el capital y la producción en sectores estratégicos como semiconductores, farmacéutica y electrónica, para integrar la cadena de suministro dentro de la región? Es una gran apuesta. No obstante, mientras se logra, las inversiones se frenarán y la certidumbre se deteriorará.

El tema no es menor. La economía mexicana depende del acuerdo comercial —directa o indirectamente— en hasta 55% del PIB. La Secretaría de Economía buscará mantener las ventajas competitivas del país; por ejemplo, que por lo menos 80% de las exportaciones sigan libres de aranceles. No obstante, el riesgo de que la estabilidad macroeconómica se deteriore, crece. Si de esta negociación derivan mayores aranceles o restricciones estructurales, las malas perspectivas se incrementarán. Aunado a ello, la revisión que las calificadoras S&P y Moody’s harán sobre el crecimiento y el déficit cobrará cada día mayor peso. En los próximos 12-24 meses, el grado de inversión soberana estará a debate. ¿Cómo evitar una crisis por salida de capitales? El paquete fiscal para 2027 será decisivo. Habrá que cerrar filas.

Por otro lado, se tiene programado que el mismo 20 de julio se realice la audiencia de El Mayo Zambada en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn. Se espera que el juez le dicte condena definitiva y que enfrente una pena de cadena perpetua, dado que se declaró culpable de cargos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas.

Zambada aceptó su culpabilidad, por lo que se canceló la necesidad de realizar un juicio con jurado y se evitó que se expusieran públicamente pruebas detalladas, grabaciones o testimonios en tiempo real. Aunque El Mayo no se convirtió en testigo cooperante, debido a que no “delató” ni dio nuevos nombres de políticos o rivales, la señal que enviará la citada audiencia será contundente. El juicio al narcotraficante más importante de los últimos 50 años detonará todo tipo de narrativas en torno al nuevo combate al narcoterrorismo, a su infiltración en la política mexicana y el amplísimo universo de escenarios y fricciones que vendrán para la relación bilateral.

Nuevamente, de cara a la elección intermedia de noviembre, dicho evento enmarcará la terrible percepción de un Estado cooptado por los criminales. Las publicaciones sobre narcopolíticos, narcofinanciamiento y narcoelecciones crecerán. El señalamiento a gobernadores y la existencia de políticos informantes ha dejado un terreno fértil para que eche raíces el reciente informe del Departamento del Tesoro, el cual señala que cárteles mexicanos, como el CJNG y el de Sinaloa, pagaron campañas políticas y medios de comunicación con dinero ilícito. ¿Será que los nombres de Américo Villarreal y Rocha Moya se entrelazan con el de Morena (como organización criminal) en la trama huachicol-fentanilo-cárteles.

Habrá que tener presente la fecha del 20 de julio. Cuando termine la borrachera del Mundial, nos daremos cuenta de que, tanto en lo económico como en lo político, inició la cuenta regresiva para la muerte de este efímero régimen, así como el nacimiento (espero) del nuevo que habrá de sustituirlo.

En lo que llega, gracias a nuestra Selección por recordarnos cómo imaginar cosas chingonas. El ¿y si sí? se quedará para siempre. Felicidades por representarnos digna y aguerridamente.