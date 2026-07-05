VIDEO: Jordan Henderson cae tras festejo de Inglaterra; señalan fractura en el brazo

Jordan Henderson celebró el boleto a Cuartos de Final de Inglaterra en el Mundial 2026, sin embargo, el mediocampista sufrió una caída tras saltar la publicidad, cayó de mala forma en la cancha del Estadio Ciudad de México y salió en camilla; primeros reportes señalan una fractura en el brazo que lo alejaría de lo que resta del certamen.

Inglaterra se impuso 3-2 a México, propinó el tercer Aztecazo en la historia del combinado Tricolor y consiguió su sitio en los Cuartos de Final del Mundial 2026, donde se medirán ante Noruega y Erling Haaland.

Una vez escuchado el silbatazo final, los jugadores y Cuerpo Técnico de Inglaterra salieron a festejar junto con los cientos de aficionados que los apoyaban desde la cabecera sur del Coloso de Santa Úrsula, sin embargo, cuando Jordan Henderson buscó regresar al terreno de juego para tomar su rumbo hacia los vestidores, el mediocampista cayó y sufrió un duro golpe que habría repercutido en una fractura en el brazo, de acuerdo a los primeros informes.

Así fue la caída del número 14 de Inglaterra, mismo que no contó con minutos ante el combinado Tricolor:

De momento, la Federación de Inglaterra no ha comunicado el estado físico de su futbolista, sin embargo, se espera que en las siguientes horas exista confirmación sobre su disponibilidad para el compromiso del próximo sábado 11 de junio, cuando la escuadra de los Tres Leones se mida a Noruega por un sitio en las Semifinales del Mundial 2026, compromiso que se llevará a cabo en Miami.

BFG