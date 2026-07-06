Camila Cabello consuela al hijo de Angélica Vale tras la derrota de México

La derrota de la Selección Mexicana frente a Inglaterra dejó un ambiente de tristeza entre miles de aficionados que acudieron al Estadio Azteca para apoyar al Tricolor. Entre los asistentes también se encontraba la cantante Camila Cabello, quien protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Al concluir el encuentro, Daniel, hijo de Angélica Vale no pudo contener las lágrimas por el resultado del partido. La escena fue captada por varios asistentes y rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales.

Foto: Captura de video

¿Qué hizo Camila Cabello al ver llorar al pequeño?

Al percatarse de la tristeza del menor, la intérprete decidió animarlo. De acuerdo con los videos compartidos por los aficionados, Camila comenzó a gritar "¡México, México!" e invitó a otras personas a unirse para levantar el ánimo del pequeño.

Su gesto llamó la atención de quienes se encontraban cerca, ya que buscó transformar un momento de decepción en uno de apoyo y aliento para el aficionado.

Camila Cabello compartió algunas fotos con la playera de la Selección Especial

El gesto de la cantante fue aplaudido en redes sociales

Las imágenes no tardaron en viralizarse y cientos de usuarios destacaron la actitud de Camila Cabello, señalando que, más allá del resultado deportivo, tuvo un detalle en medio de la tristeza por la eliminación de la Selección Mexicana.

Aunque el Tricolor no consiguió el resultado esperado, el emotivo momento protagonizado por la cantante se convirtió en una de las escenas más comentadas tras el silbatazo final.

El gesto de Camila Cabello también fue ampliamente comentado en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron su cercanía con los asistentes y la empatía que mostró con el pequeño aficionado.

Entre los comentarios se leyeron mensajes como: "Camila ayer en la boda de Taylor y hoy en el Azteca, la amo", "Ella es toda linda, se le olvida que es famosa, la amo" y "¿Esa es tu ídola? Porque la mía sí", reflejando el cariño que despertó su actuación entre los internautas.

Un detalle que llamó la atención de los usuarios fue que muchos identificaron a Angélica Vale entre los asistentes que acompañaban al pequeño. En redes sociales señalaron que el niño sería su hijo, por lo que el momento rápidamente generó aún más comentarios entre los internautas.

Camila Cabello Especial

Camila Cabello tiene raíces cubanas y mexicanas. Aunque nació en Cuba, es hija de un padre mexicano y una madre cubana. Durante su infancia vivió algunos años en la Ciudad de México antes de establecerse junto con su familia en Estados Unidos, además de contar con la nacionalidad mexicana.