¿Quién fue el eliminado de MasterChef 24/7 este 28 de junio?

La emisión de MasterChef 24/7 comenzó con un momento de alta tensión, pues Daniela, Julio, Ismael, Nora, Emmanuel, Luis, Flor, Camila, Diego y Ramahá iniciaron el programa portando el mandil negro, por lo que tuvieron que enfrentar el reto de eliminación y luchar por mantenerse una semana más dentro de la competencia.

Daniela Parra visitó el “Mundo MasterChef”

Durante su paso por el Mundo MasterChef, Daniela Parra recordó con cariño a Pablo, uno de los participantes que fue eliminado la semana pasada, y confesó que sentía su ausencia dentro de la competencia.

Sin embargo, quien llegó para sorprenderla fue su novio, Diego, quien la recibió con un abrazo y le expresó cuánto la extrañaba. Además, le dedicó palabras de aliento y la felicitó por el esfuerzo y desempeño que ha demostrado a lo largo del programa.

Liz Vega, Germán y Germán Jr. fueron los invitados especiales de MasterChef 24/7 este domingo y cocinaron junto a los participantes en un reto por equipos. El equipo amarillo, liderado por Liz Vega e integrado por Diego, Nora y Ramahá, logró conquistar a los jueces y subir al balcón, asegurando así su permanencia en la competencia.

¿Quién fue el participante eliminado de este 28 de junio?

Ismael se convirtió en el participante eliminado de este 28 de junio en MasterChef 24/7.

Foto: facebook MasterChef 24/7

Los participantes que continúan dentro de la competencia de MasterChef México 2026, disfrutando, aprendiendo y viviendo intensamente cada reto, son Michelle Malacara, Flor Ramírez, Luis Ramos, Carmen Fuentes, Jazmín Benal, Camila Souza, Ángel Villamar “Antrax”, Daniela Parra, Emmanuel Chiang, Alberto Palomino “Ramahá”, Ixdit Vega, Claudia Ruíz, Diego de León, Julio Vázquez, Lancer y Nora, quienes siguen demostrando su talento en la cocina dentro del programa.

Foto: Facebook MasterChef

La competencia de MasterChef México 2026, continúa avanzando con un grupo de participantes que sigue demostrando esfuerzo, evolución y creatividad en cada reto culinario. A medida que el programa progresa, la exigencia aumenta y solo aquellos que logren destacar con su talento y constancia podrán mantenerse dentro de la cocina más famosa de la televisión.