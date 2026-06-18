MasterChef 24/7: ¿Qué está pasando con el chef Poncho Cadena?

El nombre del chef Poncho Cadena, juez del programa “MasterChef 24/7”, se posicionó entre las principales tendencias en redes sociales, luego de que se reportara su ausencia en una de las transmisiones del realit. Esta situación generó inquietud entre los televidentes, quienes comenzaron a especular sobre su estado de salud.

El chef, quien a lo largo de las distintas temporadas, se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del programa, no había aparecido en la emisión reciente, lo que incrementó la preocupación del público. Sin embargo, más tarde el propio Poncho Cadena reapareció en redes sociales para aclarar lo sucedido.

Foto: Instagram donponchocadena

Aclaran motivo de su ausencia:

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde el chef compartió un comunicado emitido por Bobo Producciones, en el que se le enviaban mensajes de pronta recuperación tras el malestar que lo llevó a ausentarse del programa. La publicación despertó aún más dudas entre los seguidores, quienes buscaron información sobre lo ocurrido durante la transmisión del martes.

De acuerdo con lo comentado por algunos usuarios y seguidores del reality, la ausencia del juez estaría relacionada con un episodio de presión arterial elevada, lo que habría requerido reposo. Minutos después, el propio chef volvió a aparecer para agradecer las muestras de apoyo recibidas.

Foto: Facebook MasterChef México

El chef Poncho Cadena tranquiliza a sus seguidores:

Tras la ola de preocupación, Poncho Cadena utilizó sus historias para enviar un mensaje directo a su audiencia, asegurando que su estado de salud es estable y que se trató únicamente de un malestar pasajero ya controlado.

Quiero compartirles que me encuentro bien de salud y agradecerles de corazón que hayan estado pendientes de mí. Todo quedó en un malestar y está bajo control”, expresó el chef, llevando tranquilidad a sus seguidores.

El chef agradece el apoyo y confirma su regreso.

En un mensaje durante el programa de ayer, el chef Poncho agradeció las muestras de cariño y la preocupación por su salud, y aseguró que este jueves de delantales negros sí estaría presente. Además, explicó que siguió las recomendaciones médicas profesionales, por lo que se encontraba en perfecto estado.

Litzy revela la razón detrás del malestar del chef:

Litzy, pareja del chef Poncho Cadena, explicó que él se encuentra bien de salud y recuperándose en casa, luego de recibir atención médica. La cantante señaló que el chef ha atravesado semanas de mucho trabajo y estrés debido a la reciente apertura de su nuevo restaurante.

Foto: Instagram litzyoficial

De acuerdo con Litzy, Poncho dividía sus días entre atender su negocio y acudir a las grabaciones de “MasterChef 24/7”, además de mantenerse pendiente de diversos asuntos relacionados con el programa, lo que terminó afectando sus horas de descanso.

“Ha estado muy ocupado y bastante atareado, pero también muy feliz”, comentó. Asimismo, reveló que los médicos le recomendaron tomar dos días de descanso para recuperarse por completo.

El chef reacciona a comentarios sobre el “drama”:

El chef compartió un video en el que una usuaria de Instagram señaló que hay días en los que hay mucho drama en el programa, como en "La Mansión VIP" o "La Casa de los Famosos", pero que los chefs lo aterrizan y “los bajan de la nube”.