Vive Latino: Burguerman ataca de nuevo

Desde hace cuatro años, Burgerman ha dedicado su vida a darle el lugar que se merece a su comida favorita: la hamburguesa. Por eso no dudó en impulsar el Burguer Fest, donde reúne, bajo su criterio, los mejores lugares de hamburguesas de la región.

Tal ha sido el éxito de este encuentro de parrillas y carbón que el Burguer Fest se infiltró el año pasado al Corona Capital... y ahora lo vuelve a hacer, pero en el Vive Latino. Sí, un festival dentro de otro.

“El año pasado me reuní con la gente de Corona Capital para plantearles hacer justamente esa idea que era tener en Corona Capital un área que fuera como el rincón de Burgerman, donde juntáramos a varias marcas de hamburguesas que ya están en el festival y a otras que yo invitara y lo juntáramos todo bajo la imagen de Burgerman. Y me dijeron ‘ay, pues suena muy padre tu idea, pero ¿qué te parecería mejor en vez de eso hacer un festival completo de puras hamburguesas?, así nació Burger Fest, que ya este año llega a su cuarta edición.

“El año pasado, antes del Corona, me volví a sentar con ellos y les volví a plantear la idea de llevar a cabo Burgerlandia en Corona Capital, invitamos a diez de las mejores hamburgueserías de las ciudades, estuvo muy divertido, y a principio de año pensé que deberíamos de llevar Burgerlandia, a otros festivales, entonces me acerqué con el Vive Latino, les encantó la idea, y henos aquí para esta edición de Burgerlandia”, compartió Marcelo Lara, el músico detrás de Burguerman.

Durante las giras que Lara realizó como parte de Moderatto, en sus ratos libres se convertía en Burgerman y recorrían las hamburgueserías que se encontraban en las ciudades que visitaba la banda... y así comenzó esta ‘locura culinaria’, que es imposible separar de la música.

“Siempre cerquita de la música, siempre. Las giras con Moderatto también fueron giras gastronómicas y gracias a eso pude desarrollarme y conocer muchísima de la comida del país, muchísimas hamburguesas que he ido conociendo a lo largo de la vida. Gracias a eso, Burgerman pudo expandir sus horizontes.

“Siempre ha estado muy de la mano de la comida y la música. No puedes ir a un festival y pensar que no vas a comer, y menos a uno tan largo, se necesita cargar pilas para aguantar”, dijo Lara.

Este año, las marcas que llegarán al Vive Latino —bajo la certificación de Burguerman— son cuatro: Chicago Bernie’s Beef Bike, Shmile Burgers, Soul y Guays Burger, las cuales estarán ubicadas en un espacio destinado para convertirse en Burguerlandia y donde Lara, y algunos artistas aventurados, estarán presentes.