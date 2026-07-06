Frentes Políticos / 6 de julio de 2026

1. Independencia. Claudia Sheinbaum aprovechó la conmemoración de los 250 años de la independencia de EU para enviar una felicitación diplomática con una precisión política, cada nación tiene derecho a ser libre e independiente. El mensaje sonó cordial, aunque llegó envuelto en la reivindicación de la Cuarta Transformación, el despliegue de programas sociales y la defensa del Banco del Bienestar como eje redistributivo. En Michoacán, junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el titular de la SEP, Mario Delgado, la ceremonia mezcló historia, apoyos y proyecto político. La cortesía cruzó la frontera; la promoción permanece en casa.

2. Orgullo nacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó ayer domingo al ciclista Isaac del Toro, quien obtuvo la victoria en la segunda etapa del Tour de Francia, que se disputó en la ciudad de Barcelona, España. “Felicidades a Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia 2026”, escribió la Presidenta en sus cuentas de redes sociales. Por otro lado, ante la descalificación de la Selección de Futbol, la presidenta Sheinbaum les envió un mensaje de aliento, “¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre”. Bien, muchachos.

3. Auditoría. La Auditoría Superior de la Federación volvió a colocar la lupa sobre viejas cuentas que nadie quiso cerrar. Hay denuncias penales por obras simuladas, mantenimientos hospitalarios sin evidencia, contratos inflados y recursos cuyo destino nadie supo. En Nayarit, Miguel Ángel Navarro carga el eco de observaciones por servicios inexistentes y obras sin la autorización correspondiente. En Veracruz, Rocío Nahle recibe el inevitable salpicón por el caso de Alvarado; en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, gobernador, ve a Matehuala convertido en ejemplo de estudios copiados y pagos sin sustento documental. Todos mal.

4. Acallado. Uno más. Tras 13 días de incertidumbre, el hallazgo del cuerpo de Manuel Alejandro Moreno Serna, activista, periodista independiente y creador de contenido, sacudió la Costa Grande. Lizette Tapia Castro, presidenta municipal de Zihuatanejo, sostuvo que no existía denuncia formal ni identificación inmediata, aunque el caso ya exigía atención institucional. Artículo 19 reclamó esclarecer el crimen y recordó las amenazas ligadas a sus denuncias ambientales. Entre omisiones, violencia y respuestas tardías, el costo vuelve a recaer sobre quien alzó la voz. El silencio institucional jamás entierra las preguntas. ¡Basta ya!

5. Herencias ajenas. La ministra Lenia Batres volvió a colocar sobre la mesa un debate que desbordó el expediente judicial y aterrizó en la arena política. Su respaldo a gravar con ISR recursos de afores heredados abrió una discusión sobre redistribución de la riqueza que la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó por cerrar al rechazar el proyecto presentado por Sara Irene Herrerías. La resolución preservó la exención, aunque el costo quedó en otro sitio: una confianza pública cada vez más erosionada hacia un tribunal donde cada voto ya se interpreta como definición política. El ruido de Lenia Batres permanece.