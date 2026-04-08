Leyendas JC Chávez y 'Travieso' Arce, listos para un combate con causa en Puebla 

El choque de puños legendarios será uno de los grandes atractivos de la Feria de Puebla 2026. Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce saldrán por momentos del retiro y subirán al ring para una pelea de exhibición.

Diferentes generaciones, pero ambos expugilistas se medirán a tres rounds por nobles causas el 9 de mayo, la de promover el deporte y erradicar las adicciones en niños y jóvenes. Gimnasio Miguel Hidalgo.

“Acepté este reto, para mí la verdad ya subirme a un ring no es lo mismo, pegarle al costal también implica un riesgo, por eso subo con careta, por mi nariz yo no puedo pelear, entonces lo importante es ayudar a mucha gente que tiene el problema que yo tuve (de adicciones), gracias a Dios tengo la fortuna de ayudar”, destacó la leyenda JC Chávez, retirado en septiembre del 2005.

El campeón en tres divisiones distintas (Peso superpluma. Ligero y superligero) detalló que además de la pelea, días previos recorrerá distintos lugares del estado de Puebla, para convivir con jóvenes e inspirar la práctica del deporte. De igual modo formará parte en el desarrollo integral de un programa estatal para contra las adicciones.

“Perdón, pero no extraño nada boxear. Me retiré demasiado viejo”, bromeó JC Chávez, al tiempo que recalcó que uno de sus anhelos es ver combates de sus hijos boxeadores en escenarios de Puebla.

Por su parte, “el Travieso” Arce se une a la causa por la admiración que tiene por la Leyenda Chávez (107-2-6) y el compromiso social de alejar a niños y jóvenes tantod e las adicciones como de la delincuencia.

“Ser fuente de inspiración para muchos jóvenes es realmente muy gratificante para mí, poder ser inspiración de muchos jóvenes, me dicen ‘¡hey! yo quiero ser como tú, pero yo decía quiero ser como Julio. Si él y yo juntos en una mancuerna logramos inspirar a muchos jóvenes, para que salgan adelante y cumplan sus sueños, yo quedaré feliz. Pienso en que un deportista más es un delincuente menos en la calle”.

Jorge Arce (64-2-8), originario de Los Mochis, Sinaloa, se retiró del boxeo profesional en octubre del 2014, con campeonatos mundiales en cinco categorías (Peso minimosca, mosca, supermosca, gallo y supergallo) y un legado por su estilo fajador y explosivo.

Mientras que Alejandro Armenta, gobernador del estado de Puebla, agradeció las facilidades de ambas figuras del boxeo mexicano.

"Recalco su generosidad de los campeones, porque van a llegar días antes a Puebla, van a charlar con jóvenes, cuando llegan nuestros campeones se hace fiesta enorme", añadió.