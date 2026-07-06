La arriesgada apuesta de Ariadne Díaz en el México vs. Inglaterra que ahora los fans le cobran

La eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó un sabor amargo entre millones de aficionados, también puso bajo los reflectores a Ariadne Díaz, quien hizo una divertida promesa antes del partido y ahora enfrenta la presión para cumplirla.

¿Qué apostó Ariadne Díaz?

La actriz, reconocida por su participación en exitosas telenovelas, asistió al encuentro entre México e Inglaterra convencida de que el equipo dirigido por Javier Aguirre conseguiría el ansiado boleto a los cuartos de final.

La actriz prometió teñirse el cabello si la Selección Mexicana era eliminada del torneo. IG ariadne

Su optimismo era tal que aceptó hacer una apuesta pública que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Todo ocurrió antes de ingresar al Estadio Ciudad de México, cuando Ariadne fue entrevistada por medios de comunicación.

Entre bromas, los reporteros le preguntaron qué estaría dispuesta a hacer si el Tri era eliminado. Después de escuchar varias propuestas, aceptó una que implicaba un cambio radical de imagen.

Ariadne Díaz apuesta su cabellera con un reportero

Sin pensarlo demasiado, la actriz respondió que, si México perdía el encuentro, se teñiría el cabello. Incluso dejó que los propios reporteros eligieran el color entre verde y rosa. La decisión fue unánime.

Rosa, me lo pinto rosa. Ahí están al pendiente de mis redes sociales", comentó entre risas, convencida de que difícilmente tendría que cumplir esa promesa.

Hasta el momento, la protagonista de telenovelas no ha mostrado el esperado cambio de imagen. IG ariadne / IA

Sin embargo, el desarrollo del partido tomó un rumbo muy distinto al esperado. Inglaterra mostró su poder ofensivo desde los primeros minutos y consiguió una importante ventaja que complicó el panorama para la escuadra mexicana.

Aunque el representativo nacional reaccionó en la segunda mitad y logró acercarse en el marcador, el esfuerzo no fue suficiente. El encuentro terminó con un 3-2 a favor del conjunto inglés, resultado que significó el adiós de México del torneo y, al mismo tiempo, convirtió la apuesta en uno de los temas más comentados.

¿Ariadne Díaz se pintará el cabello de rosa?

Los aficionados no tardaron en recuperar el video donde la actriz hacía la promesa y comenzaron a compartirlo masivamente. En plataformas como X, Instagram y TikTok aparecieron cientos de mensajes preguntándole cuándo llegará el esperado cambio de look.

Tras la derrota del Tri por 3-2, las redes sociales recordaron inmediatamente la promesa de la actriz. Mezcalent

Muchos usuarios han tomado el tema con humor y aseguran que estarán pendientes de sus publicaciones para comprobar si realmente aparece con el cabello rosa, tal como prometió antes del partido.

A pesar de la insistencia de los internautas, Ariadne todavía no ha mostrado un nuevo color de cabello ni ha confirmado cuándo cumplirá la apuesta. Lo único que compartió después de la derrota fue un emotivo mensaje dedicado a la Selección Mexicana.

Te amo, México. Gracias por tantas alegrías. Nos vamos con la frente en alto", escribió la actriz, dejando claro que, más allá del resultado deportivo, mantiene intacto su cariño por el combinado nacional.

Después del partido, la actriz dedicó un emotivo mensaje de apoyo a la Selección Mexicana. IG ariadne

No es la primera vez que la actriz demuestra su pasión por el futbol. Días antes del encuentro también recibió elogios por enviar un mensaje de apoyo a la afición utilizando Lengua de Señas Mexicana, gesto que fue ampliamente reconocido por promover la inclusión.

Por ahora, la actriz no ha comentado nada sobre el tema, mientras sus seguidores continúan recordándole con buen humor aquella promesa hecha antes del silbatazo inicial.