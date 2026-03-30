El rodaje de una de las apuestas más ambiciosas de streaming en 2026 tuvo que hacer una pausa inesperada.

Y es que la nueva serie de Tomb Raider, encabezada por Sophie Turner, frenó su producción luego de que la protagonista sufriera una lesión leve en medio de un proyecto que exige un alto nivel físico.

La noticia llega en un momento clave para la serie, que apenas comenzaba a generar conversación entre fans del videojuego y seguidores de la actriz. Aunque el estudio ya dio una postura oficial, el incidente abre preguntas sobre los tiempos de producción y el reto físico detrás de dar vida a Lara Croft.

Producción de Tomb Raider se suspende por lesión de Sophie Turner Redes Sociales

Una pausa breve, pero necesaria en Tomb Raider

De acuerdo con Amazon MGM Studios, la decisión de detener el rodaje fue preventiva. En un comunicado, confirmaron que Sophie Turner sufrió una lesión leve, por lo que se optó por suspender temporalmente las grabaciones mientras se recupera.

La pausa, según reportes de medios especializados, podría extenderse alrededor de dos semanas. Durante ese tiempo, el equipo de producción continuará recibiendo su salario, mientras algunas actividades logísticas y escenas que no requieren a la actriz podrían avanzar de forma limitada.

Hasta ahora, no se ha detallado si el incidente ocurrió durante una escena de acción o en el entrenamiento previo. Lo cierto es que el proyecto demanda un desgaste físico considerable, algo que ha sido parte central de la preparación de Turner.

El reto físico de convertirse en Lara Croft

Interpretar a Lara Croft no es un papel convencional. La protagonista de Tomb Raider es conocida por su resistencia, habilidades de combate y escenas de alto riesgo, elementos que han definido a la franquicia desde sus videojuegos.

Para asumir este reto, Sophie Turner se sometió a un entrenamiento intensivo que, según ella misma reveló meses atrás, llegaba hasta ocho horas diarias, cinco días a la semana.

Este proceso no solo transformó su condición física, también le permitió detectar un problema de espalda previo que ahora mantiene bajo control.

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Expectativa alta alrededor de la nueva serie

El proyecto no solo llama la atención por su protagonista. Detrás de la serie está Phoebe Waller-Bridge, mente creativa detrás de Fleabag, quien participa como desarrolladora y productora ejecutiva.

Su involucramiento elevó las expectativas desde el inicio, especialmente por la posibilidad de ofrecer una versión más compleja del personaje, combinando acción con desarrollo narrativo.

Además, la producción se lleva a cabo en el Reino Unido y contempla locaciones internacionales, efectos visuales y un presupuesto considerable por episodio, lo que posiciona a Tomb Raider como una de las grandes apuestas de contenido para los próximos años.

¿Qué sigue para la producción?

Por ahora, el enfoque está en la recuperación de Sophie Turner. Desde el estudio aseguran que se trata de una medida preventiva y no de un problema grave, por lo que esperan retomar el rodaje en cuanto sea posible.

No se ha confirmado si esta pausa impactará la fecha de estreno, que inicialmente se proyectaba para 2027 en plataformas de streaming.

Mientras tanto, el equipo continúa trabajando en segundo plano y los fans mantienen la atención puesta en cualquier actualización sobre la serie.