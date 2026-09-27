¿Quién ganó Video del Año en los MTV VMAs 2026? Este fue el resultado

Taylor Swift volvió a hacer historia en los MTV Video Music Awards 2026, al llevarse uno de los reconocimientos principales de la ceremonia. La cantante obtuvo el premio a Video del Año por “The Fate of Ophelia”, imponiéndose ante Ariana Grande, Bruno Mars, GENER8ION, Madonna y Sabrina Carpenter.

Foto: Instagram vmas

El triunfo se suma a una noche especialmente importante para Swift, quien también recibió el Artist Director Honors, reconocimiento creado para destacar su trabajo detrás de cámaras y su participación en la dirección de videos musicales.

¿Por qué “The Fate of Ophelia” ganó Video del Año?

El videoclip de “The Fate of Ophelia”, fue uno de los proyectos visuales destacados entre las nominaciones de esta edición de los VMAs. Con este premio, Swift consiguió nuevamente el máximo reconocimiento de la categoría de video, después de haber ganado anteriormente por “Fortnight” en 2024.

La victoria también amplía el récord de la cantante dentro de los MTV VMAs, convirtiéndola en una de las artistas con mayor número de estatuillas en la historia de la premiación. Con el reconocimiento de 2026, alcanzó 32 premios VMA.

¿Qué reconocimiento especial recibió Taylor Swift?

Además de llevarse Video del Año, Swift recibió el Artist Director Honors, un reconocimiento otorgado por primera vez en esta edición de los premios.

La distinción celebra su trabajo como directora y su participación creativa en la construcción visual de distintos proyectos musicales. Billboard confirmó que Swift fue la primera artista en recibir este nuevo honor.

Taylor Swift en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards REUTERS

¿Desde cuándo Taylor Swift dirige sus propios videos?

La cantante lleva varios años involucrada directamente en la dirección de sus videoclips. Uno de los primeros proyectos que dirigió fue “The Man”, estrenado en 2020.

Posteriormente estuvo al frente de producciones como “Cardigan”, “Anti-Hero” y “All Too Well: The Short Film”, este último convertido en una pieza audiovisual de mayor duración que contó con Dylan O'Brien y Sadie Sink.

Su participación detrás de cámaras se ha convertido en una parte importante de su propuesta artística, al involucrarse tanto en la música como en la narrativa visual de sus proyectos.

IG taylorswift

¿Quién aparece en el nuevo proyecto audiovisual de Taylor Swift?

Otro de los proyectos relacionados con esta etapa es “Patient Zero”, una canción incluida en la edición Encore de The Life of a Showgirl.

El videoclip cuenta con la participación de Colin Farrell y Dakota Johnson, esta última cercana a Swift. La actriz ha hablado sobre la experiencia de trabajar junto a la cantante, aunque los detalles del proyecto se han mantenido bajo reserva.

Swift también forma parte del elenco del video, además de participar detrás de cámaras.

¿Qué otros premios se entregaron durante los MTV VMAs 2026?

La ceremonia también reconoció a otros de los nombres más destacados de la música. Entre los ganadores de la noche se encuentran:

Artista del Año: Madonna.

Artist Director Honors: Taylor Swift.

Mejor Artista Nuevo: Sienna Spiro.

Mejor Canción Pop: LISA, por “Dream” feat. Kentaro Sakaguchi.

Mejor Country: Ella Langley, por “Choosin' Texas” .

Mejor Dance: Madonna, por “Confessions II – The Film” .

Con su triunfo en Video del Año y el reconocimiento especial a su trabajo como directora, Taylor Swift cerró una de las noches más importantes de su trayectoria dentro de los MTV VMAs.