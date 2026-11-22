La segunda gala de eliminación de La Mansión VIP 2 se llevó a cabo este domingo 22 de noviembre y dejó a un nuevo participante fuera de la competencia. Después de varios días de convivencia, discusiones y estrategias, uno de los habitantes tuvo que despedirse de la residencia de HotSpanish.

La decisión estuvo en manos del público, que a través de sus votos determinó quién debía abandonar el reality y quiénes consiguieron una nueva oportunidad para continuar en la búsqueda del premio de dos millones de pesos.

Foto: Captura de pantalla YouTube HotSpanish Vlogs

¿Qué ha pasado esta semana en La Mansión VIP 2?

La segunda semana de La Mansión VIP 2 estuvo marcada por confesiones personales, controversias y momentos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales. Uno de los episodios que más llamó la atención fue el testimonio de Odette Orlena, quien durante una conversación con Edwin Mendoza contó que vivió una experiencia de abuso durante un viaje a Europa, por parte de un hombre al que consideraba su amigo. Su relato provocó numerosas reacciones entre los seguidores del programa.

La influencer también protagonizó otro momento polémico luego de que surgieran sospechas de que tenía un teléfono celular dentro de la casa. Sin embargo, durante una revisión encabezada por HotSpanish se descubrió que el objeto era un vapeador, cuyo uso también estaba prohibido por las reglas del reality.

Foto: Captura de pantalla YouTube HotSpanish Vlogs

Por otro lado, Doña Alegría estuvo en el centro de la controversia por unos comentarios dirigidos a Deiby Ruiz, situación que provocó una intervención de la producción y una sanción que la llevó a la zona de riesgo. El asunto también generó la reacción de su hijo, Poncho de Nigris, quien anunció que viajaría a Guadalajara para hablar con HotSpanish y buscar la salida de su mamá del programa.

Otro de los episodios que provocó indignación entre los seguidores del reality fue el comportamiento de Paolita Suárez durante la fiesta del viernes 20 de noviembre.

Sin embargo, lo que generó mayor controversia fue un video en el que aparece teniendo un acercamiento físico con La Cukis. En las imágenes, Paolita se acerca por detrás, la rodea con los brazos y la sujeta de la cintura. El fragmento desató críticas, pues algunos espectadores consideraron que la joven se veía incómoda y cuestionaron que no se respetaran sus límites personales.

Durante una dinámica especial, varios habitantes de La Mansión VIP 2 participaron en una serie de citas románticas, en las que tuvieron la oportunidad de conocerse mejor y conversar en pareja. La actividad surgió a partir de los shippeos que los seguidores habían creado en redes sociales al notar cierta química entre algunos participantes.

Foto: Captura de pantalla YouTube HotSpanish Vlogs

También hubo un momento que llamó la atención de los espectadores cuando Paolita Suárez le confesó a Edwin Mendoza que le gustaba. La revelación ocurrió durante una conversación dentro de la residencia y generó comentarios entre los seguidores del reality. Sin embargo, la situación también tuvo un impacto emocional en la influencer, quien terminó rompiendo en llanto tras sincerarse sobre sus sentimientos.

Entre confesiones, discusiones y alianzas inesperadas, los habitantes llegaron a la segunda gala de eliminación con cuatro participantes en riesgo: Edwin Mendoza, Yetus Prime, Rod Contreras y Deiby Ruiz.

¿Quién fue el segundo eliminado de La Mansión VIP 2?

La segunda gala de eliminación de La Mansión VIP 2 terminó con la salida de Rod Contreras, quien se convirtió en el segundo participante en abandonar la competencia por decisión del público.

Foto: Instagram Rod Contreras

¿Quiénes participan en La Mansión VIP 2?

La segunda temporada del reality reunió a distintas personalidades del entretenimiento y las redes sociales. Entre los habitantes que formaron parte de esta edición estuvieron:

Karely Ruiz

Itatí López

Tony Aguirre

João Ferreira

Edwin Mendoza

Paolita Suárez

Doña Alegría (Leticia Guajardo)

Cintia Cossio

Bellakath

La Cukis

Jorjais

Jlexis

Odette Orlena

Yetus Prime

Deiby Ruiz

Abel Robles fue el primer eliminado oficial de la temporada, por lo que esta segunda gala marcó una nueva salida dentro de la competencia.