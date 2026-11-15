¿Quién fue el primer eliminado de La Mansión VIP 2? Conoce quién salió este 15 de noviembre

La Mansión VIP 2 ha generado gran expectativa desde que se dieron a conocer los participantes de esta segunda temporada. Sin embargo, la salida de Dani Flow, la incorporación de Jorge Durán Castro como su reemplazo, quien posteriormente también abandonó el reality, modificó la dinámica de la competencia.

HotSpanish recordó que todos los participantes firmaron un contrato antes de ingresar al reality y advirtió que hará efectivas las multas y penalizaciones correspondientes si alguno decide abandonar voluntariamente la competencia.

Este domingo 15 de noviembre se llevó a cabo la primera gala de eliminación, en la que uno de los habitantes tuvo que abandonar la competencia y despedirse de sus compañeros.

Foto: Captura de video YouTube LA MANSIÓN VIP

¿Cómo se vivió la primera gala de eliminación?

Durante la gala de eliminación de La Mansión VIP 2, el tema de Doña Alegría volvió a cobrar relevancia luego de que se recordara su historia familiar y la pérdida de su hijo, el exfutbolista Antonio “Toño” de Nigris, quien falleció en 2009. La producción preparó un homenaje para recordar a su hijo, momento en el que Doña Alegría también le dedicó unas emotivas palabras.

Durante la gala, los habitantes revivieron algunos de los momentos más destacados de la semana, desde la visita de unos payasos que los sorprendieron y asustaron, hasta la salida de Jorge Durán. También recordaron la fiesta temática de los años 80, que contó con la presencia de los cantantes Alan Arrieta y Óscar Maydon.

Foto: Captura de video YouTube LA MANSIÓN VIP

Los habitantes que se encontraban en riesgo tuvieron la oportunidad de dirigirse al público mediante una dinámica con un teléfono, en la que cada uno pidió a los espectadores que votaran por ellos para permanecer en la competencia.

Como parte de la misma dinámica, el resto de habitantes también tuvieron la oportunidad de expresar sus motivos para querer que alguno de sus compañeros abandonara la competencia.

¿Quiénes estaban en la zona de riesgo de La Mansión VIP 2?

Los cuatro participantes que llegaron a la zona de riesgo y podían convertirse en el primer eliminado de esta temporada fueron:

Bellakath

Doña Alegría

La Cukis

Abel Robles

¿Quién fue el primer eliminado de La Mansión VIP 2?

Abel Robles se convirtió en el primer eliminado de La Mansión VIP, luego de enfrentarse a la votación del público.

Foto: Instagram abelroblesc

¿Quién es Abel Robles?

Abel Robles Cortés es originario de Hermosillo, Sonora, y se dedica al fisicoculturismo, además de trabajar como entrenador personal y creador de contenido digital. A sus 31 años, ha ganado reconocimiento por sus apariciones en distintos programas de televisión, entre ellos Acapulco Shore, Survivor México, Tentados por la Fortuna y La Venganza de los Ex VIP.

Fuera de la pantalla, utiliza sus redes sociales para compartir rutinas, consejos de entrenamiento y recomendaciones sobre acondicionamiento físico, así como para promocionar sus servicios de asesoría deportiva.

Tras la salida de Abel Robles por votación del público, los participantes que continúan dentro de la casa de La Mansión VIP, son: Karely Ruiz, Paolita Suárez, Bellakath, Doña Alegría (Leticia Guajardo), Rod Contreras, Cintia Cossio, Tony Aguirre, Edwin Mendoza, Itatí López, João Ferreira, Odette Orlena, Jlexis, Jorjais y La Cukis.

La segunda temporada de La Mansión VIP se puede ver gratis y en vivo las 24 horas del día a través del canal oficial de HotSpanish Vlogs en YouTube.