Natanael Cano reapareció públicamente en un restaurante de Baja California, después de permanecer varias semanas alejado de los escenarios para atender su salud física y mental. El cantante de corridos tumbados fue visto acompañado de su madre y también circularon fotografías junto a Marissa Blanco, con quien mantuvo una relación sentimental.

Las imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales este fin de semana, luego de que en octubre su familia anunciara que el intérprete suspendería sus actividades profesionales. Su aparición generó especulaciones sobre si había concluido un presunto tratamiento en un centro de rehabilitación.

¿Dónde reapareció Natanael Cano?

El cantante sonorense fue captado en Villa Ortega's, un restaurante de mariscos ubicado en Puerto Nuevo, Baja California, donde convivió con algunas personas que se encontraban en el establecimiento y accedió a tomarse fotografías con sus seguidores.

En las imágenes difundidas en redes sociales, Cano aparece con el cabello rapado y acompañado de su madre. También circularon fotografías junto a Marissa Blanco, aunque no se han dado a conocer detalles sobre el encuentro ni sobre la relación que mantienen actualmente.

La aparición del intérprete de Mi Bello Ángel ocurrió después de que su equipo cancelara las presentaciones que tenía programadas para los últimos meses de 2026. Desde entonces, el músico había mantenido un perfil bajo, mientras sus seguidores esperaban noticias sobre su estado de salud.

¿Natanael Cano salió de un centro de rehabilitación?

La creadora de contenido Chamonic compartió las fotografías del cantante y aseguró que había salido de un centro de rehabilitación el 21 de noviembre, versión que comenzó a circular en distintas páginas dedicadas al espectáculo.

“Natanael Cano ya salió del centro de rehabilitación”, escribió la influencer, quien también señaló que el músico se mostró tranquilo durante su encuentro con algunos seguidores en Baja California.

Sin embargo, ni el cantante, ni su familia, ni sus representantes han confirmado que haya ingresado a un centro de rehabilitación o que recibiera el alta de algún tratamiento. Por lo tanto, se desconoce si su aparición está relacionada con el fin de su periodo de recuperación.

¿Por qué Natanael Cano canceló sus conciertos?

Natanael Cano anunció el 8 de octubre la suspensión de las diez fechas restantes de su gira Natanael Cano Vol. 1, que contemplaba presentaciones en distintas ciudades de México, entre ellas Veracruz, Puebla, Oaxaca, Monterrey y Acapulco.

Mediante un comunicado, su equipo informó que el cantante había decidido suspender sus compromisos para concentrarse en su salud y bienestar. Un día después, sus padres compartieron otro mensaje en el que explicaron que lo acompañarían durante este proceso.

“Antes de ser músico y artista, Natanael es nuestro hijo y, por eso, como familia y de la mano de Dios, hemos tomado la decisión de ayudarlo a mejorar su salud física y mental”, señalaron sus familiares.

En el mismo comunicado, la familia Cano explicó que la decisión buscaba darle al cantante el tiempo necesario para recuperarse y pidió respeto a su privacidad. También expresó su confianza en que retomaría sus actividades cuando estuviera preparado.

Hasta el momento, el equipo del intérprete no ha anunciado nuevas fechas para los conciertos suspendidos ni ha informado cuándo podría regresar a los escenarios.

bgpa