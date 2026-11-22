The Warning protagonizó el espectáculo de medio tiempo de la NFL en México, durante el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, celebrado en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

La agrupación originaria de Monterrey fue elegida por la liga de futbol americano para encabezar el espectáculo musical del encuentro, que marcó el regreso de un partido de temporada regular de la NFL a México después de cuatro años de ausencia.

¿Qué canciones cantó The Warning en el medio tiempo de la NFL?

The Warning apareció en el escenario instalado sobre la cancha del Estadio Banorte para interpretar Ritual, Ego y Kerosene, tres canciones incluidas en Everything's Falling, su quinto álbum de estudio, publicado el pasado 28 de agosto.

La presentación comenzó con Ritual y continuó con Ego, tema que recientemente les permitió obtener su primer Latin Grammy. Para cerrar, las hermanas Villarreal interpretaron Kerosene, una de las canciones más exitosas de su nueva producción discográfica.

El espectáculo tuvo versiones reducidas de las tres canciones, debido al tiempo disponible durante el descanso del encuentro.

La NFL había anunciado la participación de The Warning desde el 31 de agosto, cuando confirmó que la banda formaría parte de los siete espectáculos musicales organizados durante los Juegos Internacionales de la temporada 2026.

The Warning en el medio tiempo en el Estadio Banorte Grosby Group

The Warning llega a la NFL tras ganar su primer Latin Grammy

La presentación de The Warning ocurrió apenas diez días después de que la agrupación recibiera su primer Latin Grammy durante la ceremonia del 12 de noviembre, celebrada en Las Vegas, Nevada.

Las hermanas Villarreal ganaron en la categoría de Mejor Canción de Rock por Ego, tema incluido en Everything's Falling. El reconocimiento llegó después de varios años en los que la agrupación ha llevado su música a escenarios de México, Estados Unidos y Europa.

Durante 2026, The Warning también alcanzó el primer lugar de la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard con Kerosene, convirtiéndose en la primera banda mexicana y la primera agrupación integrada exclusivamente por mujeres en conseguir esa posición.

Días antes del espectáculo de la NFL, las músicos sorprendieron a sus seguidores con una presentación en Tacos Atarantados, un establecimiento ubicado en la Zona Rosa de la Ciudad de México, donde interpretaron canciones como Ritual, Bloodsport y Kerosene.

The Warning se presentó en el mediotiempo de la NFL Grosby Group

¿Quiénes son The Warning, la banda que cantó en la NFL?

The Warning está integrada por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, originarias de Monterrey, Nuevo León. Daniela es la vocalista principal y guitarrista, Paulina toca la batería y también canta, mientras que Alejandra está a cargo del bajo y los coros.

Las tres comenzaron a tocar juntas desde niñas y alcanzaron notoriedad en internet después de compartir versiones de canciones de bandas como Metallica. Con el paso de los años desarrollaron su propio repertorio y publicaron álbumes como XXI Century Blood, Queen of the Murder Scene, ERROR y Keep Me Fed.

La agrupación también ha compartido escenarios con artistas como Muse, Foo Fighters, Evanescence y Halsey, además de realizar giras internacionales. En 2025 ofrecieron conciertos en el Auditorio Nacional, que posteriormente dieron origen a un álbum y una película de concierto.

The Warning tiene programado regresar a la Ciudad de México el 5 de febrero de 2027, cuando ofrecerá un concierto en el Estadio GNP Seguros como parte de la gira Everything's Falling World Tour.

bgpa