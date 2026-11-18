Odette Orlena relata que un amigo le quitó el traje de baño mientras dormía en un hotel en Monacó
Odette Orlena relató en La Mansión VIP 2 que un hombre le quitó el traje de baño mientras dormía durante un viaje a Mónaco.
Odette Orlena relató una experiencia que vivió con un hombre al que consideraba su amigo durante un viaje a Mónaco, donde, según contó, él le quitó el traje de baño mientras se encontraba dormida. La influencer compartió lo sucedido durante una conversación dentro de La Mansión VIP 2 y explicó por qué decidió guardar silencio en aquel momento.
La creadora de contenido mexicana aseguró que había viajado a Europa por compromisos profesionales y que invitó a un conocido para que la acompañara; sin embargo, el sujeto aprovechó que la influencer dormía para quitarle el traje de baño.
¿Qué le pasó a Odette Orlena durante su viaje a Mónaco?
La influencer explicó que inicialmente se encontraba en Cannes, Francia, donde tenía programada una conferencia. Durante su estancia, compartió una habitación de hotel con su acompañante, debido a que solamente les habían proporcionado una, aunque aseguró que no ocurrió ningún incidente durante aquella noche.
"Yo no miraba mal dormir con un hombre, decía: es mi amigo", recordó Odette, quien explicó que ambos colocaron almohadas entre ellos para dormir en la misma cama.
Al día siguiente, decidieron trasladarse a Mónaco, donde reservaron otra habitación, esta vez con dos camas separadas.
Según su relato, ambos pasaron parte del día en la playa, donde consumieron bebidas alcohólicas y convivieron. Odette recordó que su acompañante había comenzado a hacerle comentarios que le parecieron extraños, pues le reclamaba que se comportaba de manera distante con él, aunque ella no entendía el motivo.
La situación ocurrió cuando regresaron al hotel para prepararse antes de salir a cenar. La influencer explicó que se acostó en su cama mientras su acompañante entraba al baño, pero después despertó en una cama diferente a aquella donde se había quedado dormida.
"Me acuesto y me despierto en la otra cama", relató Odette, quien recordó que posteriormente se enteró de que su acompañante había intentado justificar lo sucedido con el argumento de que quería ayudarla a bañarse, pese a que ella estaba dormida.
Odette Orlena asegura que su acompañante le quitó el traje de baño mientras dormía
La participante de La Mansión VIP 2 señaló que habló de lo ocurrido con una persona llamada Justin, en quien confiaba. De acuerdo con su testimonio, el hombre que la acompañó durante el viaje habría reconocido ante Justin que le había retirado el traje de baño mientras se encontraba dormida.
"Literal le admitió, casi casi le dijo: 'Es que la iba a meter a bañar, por eso le quité el traje de baño dormida'", recordó la influencer al explicar cómo se enteró de lo sucedido.
Odette cuestionó la explicación de su acompañante, pues consideró que no existía ninguna razón para intentar bañarla mientras dormía. También contó que el hombre habría tratado de responsabilizarla por lo sucedido, situación que terminó provocándole dudas sobre su propia conducta durante aquella noche.
La creadora de contenido aseguró que decidió no confrontarlo directamente y mantener distancia, ya que temía que la situación pudiera afectar sus actividades profesionales y los ingresos relacionados con sus proyectos.
"Ya nunca dije nada porque no sirve de nada decir nada y porque también fue mi culpa un poco", expresó Odette al recordar cómo interpretó lo sucedido en aquel momento.
Durante la conversación, la influencer no reveló públicamente la identidad del hombre al que se refería ni precisó cuándo ocurrió el viaje. Tampoco mencionó haber presentado una denuncia ante las autoridades, por lo que su relato constituye, hasta el momento, un testimonio personal sobre los hechos que asegura haber vivido.
¿Quién es Odette Orlena, participante de La Mansión VIP 2?
Odette Orlena es una influencer mexicana que ha desarrollado una comunidad de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte contenido relacionado con su estilo de vida, viajes y experiencias personales.
La creadora de contenido ingresó el pasado 8 de noviembre como una de las participantes sorpresa de la segunda temporada de La Mansión VIP, el reality show organizado por el influencer HotSpanish, en el que distintas personalidades conviven bajo vigilancia constante de las cámaras.
bgpa