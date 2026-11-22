Paolita Suárez nuevamente está en el centro de las críticas por su comportamiento dentro de La Mansión VIP. En esta ocasión, la influencer fue señalada por un episodio ocurrido durante una de las fiestas del reality, luego de que comenzara a circular un video en el que aparece teniendo un acercamiento físico con La Cukis.

El momento quedó registrado durante la celebración del viernes. En las imágenes se observa a la integrante de "Las Perdidas" acercarse por detrás a su compañera, rodearla con los brazos, sujetarla de la cintura y permanecer muy cerca de ella. La reacción de La Cukis llamó la atención de los espectadores, quienes consideraron que no parecía sentirse cómoda con la situación.

IG: Paolita Suárez

El fragmento rápidamente se difundió en redes sociales y provocó una discusión entre los seguidores del programa. Mientras algunos calificaron lo ocurrido como una conducta inapropiada, otros señalaron que el contacto físico debe respetar los límites y el consentimiento de cada persona, incluso cuando se trata de una convivencia televisada.

Las reacciones llegaron a tal punto que varios usuarios comenzaron a pedir que la producción de La Mansión VIP intervenga y revise lo sucedido. Incluso hubo quienes exigieron la salida de Paolita Suárez del programa.

Las imágenes provocaron indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes expresaron su preocupación por la reacción de La Cukis ante el acercamiento de Paolita Suárez. Entre los comentarios, varios señalaron que la joven parecía incómoda y cuestionaron la fuerza con la que la influencer la sujetaba. "No manches, pobrecita Cukis", "Qué miedo cómo la agarra con fuerza, y eso que están siendo grabados" y "Nada de gracia tiene el video, Cukis se ve incómoda" fueron algunas de las reacciones.

Otros internautas pidieron no normalizar este tipo de comportamientos y compartieron que las imágenes les habían causado una sensación desagradable.

Foto: Instagram la.cukissss

¿Qué otros momentos protagonizó Paolita Suárez durante la fiesta?

La situación con La Cukis no fue el único episodio que puso a Paolita Suárez bajo la mirada de los espectadores durante la celebración.

En diferentes fragmentos de la transmisión se observa que la influencer tuvo dificultades para mantenerse en pie, por lo que el personal de seguridad tuvo que intervenir y acompañarla hasta su habitación. Sin embargo, posteriormente regresó a la fiesta y continuó conviviendo con los demás participantes.

IG: Paolita Suárez

Otro de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando Paolita rompió en llanto mientras los invitados musicales amenizaban la celebración, una escena que también comenzó a circular entre los seguidores del reality.

Pese a que varios de estos episodios generaron comentarios y preocupación, el acercamiento con La Cukis fue uno de los más cuestionados de la noche, debido a la interpretación que hizo la audiencia sobre la reacción de la joven.

Por ahora, la controversia continúa en redes sociales, donde los espectadores piden que la producción de La Mansión VIP revise las imágenes y determine si corresponde tomar alguna medida contra Paolita Suárez