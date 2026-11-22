Hayley Williams, vocalista de Paramore, lanzó un insulto contra la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, durante su concierto en Lima, donde también expresó su apoyo a Palestina. La cantante estadounidense interrumpió brevemente la interpretación de una de sus canciones para pronunciar ambas frases, que comenzaron a circular en redes sociales.

La artista se presentó el sábado 21 de noviembre en el Duomo de Costa 21, como parte de su gira en solitario The Hayley Williams Show, con la que promociona su álbum Ego Death at a Bachelorette Party. El espectáculo reunió canciones de su carrera fuera de Paramore y algunos de sus lanzamientos más recientes.

¿Qué dijo Hayley Williams sobre Keiko Fujimori en su concierto?

Hayley Williams interpretaba Ice in My OJ cuando gritó “Fuck Keiko”, la cual fue dirigida a la presidenta peruana, quien asumió el cargo en julio de 2026 para el periodo presidencial 2026-2031.

Durante la misma presentación, la cantante también gritó “Free Palestine”, una consigna en apoyo a la población palestina en medio del conflicto contra Israel.

Los comentarios quedaron registrados en videos difundidos por asistentes al concierto y posteriormente fueron retomados por medios peruanos.

Hayley Williams también lanzó un mensaje contra Bolsonaro en Brasil

El pronunciamiento en Perú ocurrió menos de dos semanas después de que Hayley Williams hiciera una declaración similar durante un concierto en Brasil, como parte de la misma gira por Sudamérica.

El pasado 9 de noviembre, durante una presentación en Río de Janeiro, la cantante modificó brevemente Ice in My OJ para gritar «Fuck Bolsonaro», expresión que fue recogida por medios brasileños como Veja y Billboard Brasil.

La artista ha utilizado distintos momentos de esta canción para incorporar mensajes políticos durante sus conciertos. Sin embargo, las expresiones dirigidas a Fujimori y Bolsonaro no forman parte de la letra original del tema.

¿De qué trata 'Ice in My OJ', la canción de Hayley Williams?

Ice in My OJ forma parte de Ego Death at a Bachelorette Party, el tercer álbum de estudio en solitario de Hayley Williams, publicado en 2025. La canción recupera elementos de Jumping Inside, una composición que la cantante interpretó durante su adolescencia, antes de alcanzar la fama con Paramore.

En una entrevista con Nashville Scene, Williams explicó que retomó aquella grabación de su juventud para incorporarla a su nueva música. La versión original pertenecía a Mammoth City Messengers, un proyecto de música cristiana en el que participó antes de formar parte de Paramore.

El tema también incluye referencias a su trayectoria en la industria musical y a la identidad que construyó como integrante de una banda. La cantante lo eligió para abrir su tercer disco, que presentó durante su gira de 2026 por América.

bgpa