Christian Nodal anunció que se alejará de los escenarios de México hasta nuevo aviso, después de ofrecer un concierto en Mérida, Yucatán. El cantante de regional mexicano compartió un mensaje en sus historias de Instagram en el que agradeció al público por acompañarlo durante su última presentación en el país, aunque no explicó los motivos de su decisión.

El intérprete de Adiós amor se presentó la noche del sábado 21 de noviembre en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, donde reunió a miles de seguidores. Horas después del espectáculo, publicó una fotografía en blanco y negro acompañada de un mensaje en el que reveló que aquella presentación había significado su despedida de los escenarios mexicanos.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre su retiro de los escenarios?

Christian Nodal utilizó su cuenta oficial de Instagram para agradecer a sus seguidores de Mérida, una ciudad por la que ha expresado su cariño en distintas ocasiones; sin embargo, en su publicación también dio a conocer que dejará de presentarse en México por un tiempo indefinido.

"Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso", escribió el cantante.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía en la que aparece cantando frente al público, con uno de sus brazos extendidos. Nodal también agradeció a los asistentes por el recibimiento que tuvo durante su concierto.

"¡Gracias por tanto! L@s amo", agregó el artista, quien utilizó un corazón verde para cerrar su publicación.

Hasta el momento, Nodal no ha explicado por qué decidió suspender temporalmente sus presentaciones en México, ni ha informado cuándo podría volver a ofrecer conciertos en el país. Tampoco ha anunciado que vaya a retirarse definitivamente de la música o que suspenderá sus actividades en el extranjero.

Nodal compartió un mensaje en sus historias de Instagram Captura de pantalla

Así fue el último concierto de Christian Nodal en México

El cantante sonorense se presentó en el Centro de Espectáculos Montejo, como parte de las actividades de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, donde interpretó varios de los temas que lo han acompañado durante su carrera.

Nodal abrió el espectáculo con No te contaron mal y continuó con canciones como Adiós amor, De los besos que te di y Probablemente. El repertorio también incluyó Botella tras botella, Ya no somos ni seremos, Aquí abajo y Dime cómo quieres.

Durante el concierto, el artista expresó su cariño por Yucatán y destacó la tranquilidad que encuentra cuando visita el estado. También habló de su gastronomía y del ritmo de vida de la región.

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La presentación del 21 de noviembre había sido anunciada como una de las fechas del cantante en México durante 2026. En septiembre, su equipo también había desmentido un supuesto concierto en el Domo Care de Monterrey, programado para octubre, y pidió a sus seguidores consultar únicamente sus canales oficiales para conocer sus próximas actuaciones.

¿Christian Nodal se retira definitivamente de la música?

El mensaje de Christian Nodal hace referencia únicamente a sus presentaciones en México, por lo que no significa que haya anunciado el final de su carrera musical. El cantante tampoco precisó si la pausa se extenderá durante algunos meses o si contempla regresar en 2027.

El intérprete ha mantenido actividad musical durante 2026, con presentaciones en distintos escenarios nacionales e internacionales.

bgpa