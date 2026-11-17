Doña Alegría, madre de Poncho de Nigris, recibió una sanción en La Mansión VIP 2 después de realizar comentarios considerados racistas contra Deiby Ruiz, uno de los nuevos participantes del reality show de HotSpanish.

La situación provocó que el influencer y productor interviniera durante una transmisión y sometiera a votación una medida disciplinaria contra la influencer.

Leticia Guajardo, nombre real de Doña Alegría, fue confrontada frente a sus compañeros por las expresiones que utilizó para referirse al creador de contenido colombiano, quien ingresó recientemente a la competencia.

La polémica también provocó una reacción de su hijo, Poncho de Nigris, quien anunció en X que viajará nuevamente a Guadalajara para retirar a su madre del programa, incluso si ella no está de acuerdo con abandonar la competencia.

¿Qué dijo Doña Alegría sobre Deiby Ruiz en La Mansión VIP 2?

La controversia comenzó después del ingreso de Deiby Ruiz, creador de contenido colombiano que llegó a La Mansión VIP 2 junto con Yetus Prime para ocupar los lugares de dos participantes que abandonaron voluntariamente la competencia.

Durante una conversación, Deiby comentó que le atraían las mujeres mayores y preguntó a Doña Alegría si podía llamarla "mi amor", una expresión que incomodó a la madre de Poncho de Nigris.

Guajardo respondió con una advertencia y aseguró que su hijo y otras personas podrían golpear al influencer si continuaba dirigiéndose a ella de esa manera.

Foto: Instagram leticiagdenigris

Posteriormente, al contar lo sucedido frente a otros habitantes, Doña Alegría utilizó una expresión despectiva relacionada con el color de piel de Deiby Ruiz, lo que provocó que algunos participantes le pidieran respetar a su compañero.

Aunque intentó explicar sus palabras, Doña Alegría volvió a hacer referencias a la apariencia física del colombiano, por lo que la conversación generó críticas entre los espectadores que seguían la transmisión en vivo.

HotSpanish confronta a Doña Alegría por sus comentarios racistas

Tras la difusión del video, HotSpanish intervino personalmente para llamar la atención a Doña Alegría y explicarle que sus comentarios no podían pasar inadvertidos dentro de la competencia.

Durante una reunión con los habitantes, el creador del programa recordó que existe un reglamento de convivencia que deben respetar todos los participantes, independientemente de su edad o popularidad.

"Doña Alegría, el día de ayer usted hizo unos comentarios que no podemos permitir porque es respeto a la raza", expresó el productor.

HotSpanish explicó que tanto los organizadores como los espectadores habían manifestado su inconformidad por las declaraciones dirigidas a Deiby Ruiz.

También señaló que decidió no repetir las expresiones utilizadas por Guajardo para evitar darles mayor difusión, pues los videos ya se habían viralizado en redes sociales.

"Queremos que este sea un contenido sano, divertido [...] pero hay un reglamento", explicó durante su intervención.

Ante el llamado de atención, Doña Alegría aseguró que sus palabras no tenían la intención de ofender al influencer colombiano y que se trató de una expresión que utilizó sin pensarlo.

Sin embargo, el productor insistió en que, aunque no hubiera tenido la intención de lastimar a su compañero, sus comentarios podían tener consecuencias dentro del programa.

¿Cuál fue la sanción de Doña Alegría en La Mansión VIP 2?

HotSpanish anunció que realizaría una encuesta en el canal de WhatsApp del reality para que los espectadores determinaran si Doña Alegría debía ingresar directamente a la tabla de riesgo de eliminación.

"Voy a hacer una encuesta en WhatsApp para ver si la gente la quiere mandar a la tabla de riesgo por los comentarios que usted hizo", explicó.

El productor señaló que aplicaría el mismo mecanismo utilizado anteriormente con otra participante, por lo que la decisión quedaría en manos del público mediante una votación.

La encuesta determinó que Doña Alegría fuera enviada a la tabla de riesgo, por lo que su permanencia en la competencia podría verse comprometida durante la siguiente eliminación.

Después de conocer la decisión, Guajardo volvió a expresar su deseo de abandonar el reality, argumentando que ya no se sentía cómoda con la convivencia.

Poncho de Nigris anuncia que sacará a Doña Alegría de La Mansión VIP 2

La controversia tomó un nuevo rumbo cuando Poncho de Nigris publicó un mensaje en su cuenta de X, donde anunció que viajará a Guadalajara para buscar a su madre.

"Ahí voy por ella otra vez a Guadalajara. Les prometo esta vez sí traérmela aunque no quiera. Buenas noches", escribió el conductor, acompañando su publicación con el hashtag de La Mansión VIP 2.

El influencer también mencionó el lanzamiento de una canción que tiene previsto estrenar el jueves junto con Los Tuexi y lamentó que Doña Alegría posiblemente ya no estuviera dentro del programa para escucharla.

No es la primera ocasión en que Poncho intenta retirar a su madre de la competencia. El pasado 12 de noviembre viajó a Guadalajara después de que ella manifestara su intención de abandonar la casa por conflictos con otros participantes.

En aquella ocasión, el conductor anunció que hablaría con HotSpanish para organizar su salida, aunque posteriormente decidió permitirle continuar dentro del reality.