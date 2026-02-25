¿Quién es Rafael Olarra, supuesto novio de Pedro Pascal?

Rafael Olarra se convirtió en tendencia luego de que fuera captado caminando por Nueva York junto al actor chileno Pedro Pascal. Las fotografías, difundidas por el portal estadounidense TMZ, muestran a ambos compartiendo distintos momentos.

En algunas de las imágenes se les observa en una actitud cercana mientras paseaban, almorzaban de manera casual y acudían a una función de cine para ver Cumbres Borrascosas. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido si se trató de una cita romántica.

Backgrid/The Grosby Group

Las imágenes que detonaron los rumores

El revuelo inició cuando TMZ publicó las fotografías tomadas el pasado fin de semana en Nueva York. En ellas, Pedro Pascal y Rafael Olarra aparecen disfrutando de una caminata tranquila por las calles del Lower East Side, uno de los barrios más conocidos de Manhattan. Posteriormente, compartieron un almuerzo y asistieron al cine.

La fecha en la que fueron vistos, durante el fin de semana del Día del Amor y la Amistad, fue uno de los elementos que más llamó la atención de los seguidores, ya que coincidió con una celebración asociada tradicionalmente a las relaciones de pareja. Esto alimentó las especulaciones en plataformas como X e Instagram, donde la noticia se viralizó en cuestión de horas.

Backgrid/The Grosby Group

El interés también se explica por la popularidad internacional de Pedro Pascal, reconocido por su participación en producciones como The Last of Us y The Mandalorian, series que le han dado un alcance global y una base sólida de seguidores.

¿Quién es Rafael Olarra?

Rafael Olarra es un director y creativo argentino de 42 años, originario de Buenos Aires. Su trayectoria está ligada al cine y la producción audiovisual, además de otras disciplinas artísticas.

Rafael Olarra Instagram

Realizó sus estudios en el Colegio San Martín de Tours y posteriormente se formó en la Universidad del Cine, donde incursionó en áreas como pintura, fotografía, escultura y dirección de arte.

A los 18 años viajó a Madrid, España, donde participó en distintos proyectos. Entre ellos destaca su colaboración con Cirque Du Soleil. A lo largo de su carrera ha trabajado principalmente en dirección y desarrollo creativo dentro de proyectos independientes.

Rafael Olarra Instagram

También ha colaborado en campañas para revistas reconocidas como Vogue, Vanity Fair y V Magazine.

En redes sociales mantiene un perfil activo. En Instagram suma más de 61 mil seguidores, donde comparte imágenes relacionadas con su estilo de vida y viajes. En su biografía se describe como un "viajero aventurero, escalador motivado y triatleta".

Rafael Olarra Instagram

Vida privada y exposición mediática

Hasta antes de esta aparición pública junto a Pedro Pascal, Rafael Olarra mantenía un perfil más discreto en medios de comunicación. Entre 2019 y 2021 sostuvo una relación sentimental con el actor británico Luke Evans, hecho que también fue comentado en su momento por la prensa del espectáculo.

La reciente difusión de las imágenes lo colocó nuevamente bajo los reflectores. Sin embargo, ni él ni Pedro Pascal han emitido declaraciones oficiales sobre su encuentro en Nueva York.

PJG