A Kang Tae-oh le apena ser el chico guapo de los K-dramas

Cuando Woo, una abogada extraordinaria acabó su temporada en Netflix, muchos nos quedamos tristes por saber que la continuación no sería tan rápida, porque Kang Tae-oh, quien interpreta a Lee Jun-ho, el apuesto novio de Woo Young-woo (Park Eun-bin) tendría que cumplir con su servicio militar obligatorio.

Tras ser liberado en marzo de 2024, el actor se reincorporó a Amor de Laboratorio, Moon River y armó su fan meeting O’Hour, con el que ya pisó Chile y que llegará el viernes al Auditorio BB para encontrarse en una velada especial junto con todos sus fans.

Aprovechando esta visita tan esperada, Excélsior pudo platicar con él sobre la experiencia de poder tener cercanía con seguidores que lo idolatran al otro lado del Pacífico.

O’Hour significa pasar un rato acogedor e íntimo conmigo. Realizar estas reuniones en todo el mundo tiene el propósito de crear recuerdos en conjunto utilizando el valioso tiempo de mis fans. Desde ya quiero pasar una cita agradable con todos en la Ciudad de México”, nos contó el sudcoreano de 31 años.

A propósito de los regalos que suelen recibir en estos shows, Kang Tae-oh explicó que está ansioso de leer todas las cartas que le escriban, sobre todo si son en su idioma, porque deben saber que tiene un cofre para ellas.

Porque las cartas son siempre lo que más recuerdo. Me conmueve profundamente pensar que se esforzaron escribiendo cada letra y pensamiento para mí. Quiero compartirles que las colecciono en una gran caja de regalo que tengo y recurro a ellas cada vez que quiero recordar el amor que me dan”, reveló.

El galán de telenovela

Su fandom latino siempre lo ha visto como uno de los chicos guapos de los K-dramas, o sea que, como diríamos en México: ¡Es un galán de telenovela!

Además de Woo, una abogada extraordinaria, Because It’s My First Love, Run On, Feng-Shui, The Effect of a Finger Flick on a Break Up y The Tale of Nokdu, son algunos de los dramas sucoreanos que lo han convertido en un actor bastante popular entre la comunidad latina.

Pero, ¿cómo te va siendo el chico guapo de los K-dramas?, le preguntamos durante nuestra charla.

Siento que el adjetivo guapo todavía me da un poco de vergüenza, porque significa que me miran con mucho interés. Es bastante curioso”, dijo entre risas nerviosas, “pero sí les quiero decir que también me haría inmensamente feliz si observan los personajes de los dramas en los que he actuado desde la perspectiva de sus emociones, las relaciones que entablan y los diferentes puntos interpretativos que he intentado expresar a través de ellos”, agregó.

El servicio militar obligatorio para el actor surcoreano

A propósito de todos esos valores que intenta transmitir por medio de su trabajo, Kang Tae-oh también habló sobre los aprendizajes que tuvo durante sus 18 meses, que comenzaron en el centro de entrenamiento de reclutas de la 37 División en el condado de Jeungpyeong, provincia de Chungcheong del Norte.

Durante ese tiempo se desempeñó como soldado activo e instructor.

Sí les puedo decir que aprendí paciencia, diligencia y constancia. De hecho, esas lecciones me han sido de gran ayuda para seguir asumiendo retos de actuación y en otras partes de mi trabajo”, compartió.

Y así como nosotros recomendamos sus K-dramas, en especial Woo, una abogada extraordinaria, que es de los más populares en México, Kang Tae-oh dejó una película y una canción que lo inspiran demasiado.

The Classic, de Kwak Jae-yong, me hace pasar un buen rato, al igual que la rola Dancing With Your Ghost, de Sasha Sloan”, concluyó.

*mcam