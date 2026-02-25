Mauricio Ochmann celebra a Kailani: “Se me llena el corazón de amor”

Mauricio Ochmann está de fiesta. Su hija Kailani cumple 8 años y, como ya es tradición, el actor utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje lleno de cariño.

La pequeña, fruto de su relación con Aislinn Derbez, se ha convertido en una de las integrantes más queridas de la familia Derbez. Este año, la felicitación de Mauricio Ochmann a su hija Kailani volvió a enternecer a sus seguidores.

El mensaje de Mauricio Ochmann a su hija Kailani

A través de sus redes sociales, Mauricio Ochmann compartió una imagen y un mensaje breve pero emotivo para celebrar el cumpleaños de su hija.

“¡¡Mi hermosa personita está de cumple hoy!! Se me llena el corazón de amor por ti Kailani”.

La publicación rápidamente recibió miles de reacciones y comentarios de seguidores que felicitaron a la niña y destacaron la cercanía que el actor mantiene con sus hijas.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez celebran los 8 años de su hija Kailani

La felicitación de Mauricio Ochmann a su hija Kailani confirma que, pese a los cambios en su vida personal, el actor mantiene un vínculo fuerte y presente en la crianza.

Así celebró Aislinn Derbez el cumpleaños de Kailani

Por su parte, Aislinn Derbez también compartió detalles del festejo. La actriz reveló que semanas atrás viajó con Kailani y sus hermanas, Chiara y Mich Aguilera, a Ixtapa, Guerrero, para adelantar la celebración.

El viaje fue una escapada familiar para celebrar los 8 años de Kailani en un entorno más íntimo y relajado. Como suele ocurrir, Aislinn mostró algunos momentos del viaje en redes sociales, donde dejó ver la complicidad que mantiene con su hija.

¿Cuándo nació Kailani Ochmann Derbez?

Kailani Ochmann Derbez nació el 25 de febrero de 2018. Su llegada fue anunciada por Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez en redes sociales, generando gran atención mediática.

Desde pequeña ha estado presente en publicaciones familiares, aunque sus padres han procurado mantener ciertos límites en cuanto a su exposición pública.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez celebran los 8 años de su hija Kailani

¿Cuántos hijos tiene Mauricio Ochmann?

Además de Kailani, Mauricio Ochmann es padre de Lorenza, de 21 años, fruto de su relación con María José del Valle Prieto.

El actor ha hablado en distintas ocasiones sobre lo importante que es para él su papel como padre y cómo ha aprendido a equilibrar su vida profesional con la familiar.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez celebran los 8 años de su hija Kailani

¿Por qué se divorciaron Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez?

Aunque su separación se anunció en 2020, tanto Mauricio Ochmann como Aislinn Derbez han explicado que los problemas en su matrimonio venían de tiempo atrás. En una entrevista con Yordi Rosado, el actor reconoció que la relación ya atravesaba diferencias importantes antes de que hicieran pública la ruptura.

Ochmann señaló que el proyecto De Viaje con los Derbez representó un reto adicional en un momento delicado, pues el formato del programa generó presión y tensión en la dinámica de pareja. Sin embargo, no lo señaló como la única causa, sino como un factor que se sumó a conflictos internos que ya existían.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez celebran los 8 años de su hija Kailani

Por su parte, Aislinn confirmó que la relación ya estaba desgastada antes del reality y que la primera temporada tuvo un enfoque que no terminó de funcionar para la familia. Ambos han coincidido en que la decisión fue resultado de un proceso acumulado y que hoy mantienen una relación cordial por el bienestar de su hija Kailani.