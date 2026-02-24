Filtran fotos de Pedro Pascal y Rafael Olarra muy cariñosos en Los Ángeles

Pedro Pascal vuelve a acaparar las tendencias, pero esta vez no por un estreno ni por una alfombra roja. El protagonista de éxitos internacionales fue fotografiado esta semana en Beverly Hills, Los Ángeles, en compañía de Rafael Olarra. Las imágenes muestran a ambos caminando muy cerca, abrazados por la cintura y compartiendo gestos de complicidad.

En una de las postales más comentadas, Pascal inclina su rostro hacia Olarra, apoyando la boca y la barbilla en el hombro de su acompañante. La escena, captada a plena luz del día, desató una ola de comentarios.

Lejos de mostrarse incómodos, ambos lucían relajados y sonrientes, disfrutando del clima californiano. Sin embargo, cuando un fotógrafo intentó preguntarles directamente sobre su relación, optaron por el silencio.

¿Quién es Rafael Olarra?

Aunque su nombre comenzó a sonar con fuerza tras ser vinculado a Pedro Pascal, Rafael Olarra ya tenía presencia en ciertos círculos creativos. Olarra es un empresario y director creativo chileno con experiencia en proyectos vinculados a la moda y el entretenimiento. Se ha movido entre América Latina, Estados Unidos y Europa, construyendo una carrera ligada al diseño y la producción.

En el pasado, Olarra mantuvo una relación pública con el actor británico Luke Evans, conocida por su trabajo en cine y teatro. Ambos confirmaron su separación en 2021, tras varios años de vínculo sentimental que compartieron abiertamente en redes sociales.

No es la primera vez que se les ve juntos

Las fotos en Los Ángeles no surgieron de la nada. En semanas recientes, Pascal y Olarra ya habían sido vistos compartiendo tiempo en otras ciudades. Testigos los captaron caminando juntos por Nueva York, en actitud cercana, durante un paseo por la ciudad.

Además, recientemente fueron vistos asistiendo a una función en un cine local para ver "Cumbres Borrascosas", clásico romántico que volvió a la cartelera en una proyección especial. La elección de la película no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes interpretaron la cita como una señal de complicidad.

Backgrid/The Grosby Group

Estas apariciones públicas consecutivas han avivado las especulaciones sobre una posible relación sentimental, aunque ninguno ha confirmado oficialmente el estatus de su vínculo.

Pedro Pascal en el ojo del huracán por su vida privada

Pedro Pascal, reconocido por sus papeles en producciones internacionales de alto perfil, ha sido históricamente reservado respecto a su vida amorosa. A pesar de su creciente popularidad y su constante presencia en eventos mediáticos, el actor rara vez comenta asuntos personales.

Esa discreción ha generado aún más interés en torno a las recientes fotos. Para muchos fans, ver al actor en un momento espontáneo y afectuoso resulta entrañable; para otros, es motivo de debate sobre los límites entre la vida privada y la exposición pública.

Lo cierto es que Pascal ha sabido manejar su fama con cautela, enfocándose en su trabajo y evitando confirmar o desmentir rumores sentimentales.

Backgrid/The Grosby Group

Redes sociales explotan: apoyo y especulación

Como suele ocurrir cuando se filtran fotos de figuras públicas en contextos íntimos, las redes sociales reaccionaron de inmediato. Mientras algunos celebran la aparente cercanía entre ambos y envían mensajes de apoyo, otros cuestionan la invasión a su privacidad.

En cuestión de horas, las fotos se volvieron tendencia y generaron miles de comentarios, memes y análisis sobre el lenguaje corporal de la pareja.

Backgrid/The Grosby Group

¿Romance confirmado?

Por ahora, no hay confirmación oficial. Pedro Pascal y Rafael Olarra continúan guardando silencio sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, las fotos hablan por sí solas: abrazos, sonrisas y una cercanía que difícilmente pasa desapercibida.

En el mundo del espectáculo, donde cada gesto es amplificado, el paseo por Beverly Hills podría ser simplemente un momento entre amigos… o el inicio de una historia que pronto podría confirmarse.

AAAT*