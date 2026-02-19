¿Más que amigos? Pedro Pascal y Rafael Olarra: las fotos de su San Valentín en Nueva York

Luego de que fueran captados caminando juntos por distintas zonas de Nueva York durante el fin de semana de San Valentín, nuevas imágenes volvieron a colocarlos en el centro de la conversación pública.

Luego de que fueran captados caminando juntos por distintas zonas de Nueva York durante el fin de semana de San Valentín, nuevas imágenes volvieron a colocarlos en el centro de la conversación pública. Esta vez, Pedro Pascal y Rafael Olarra aparecieron en un contexto más íntimo: una sala de cine en Manhattan, donde acudieron para ver la reciente adaptación de Cumbres borrascosas, protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie.

La función en el cine no fue un episodio aislado. Días antes, ambos habían sido vistos compartiendo un almuerzo por el Día de San Valentín en un restaurante del Lower East Side, uno de los barrios más concurridos de Manhattan. La cita, que transcurrió sin estridencias, se sumó a una serie de apariciones públicas que no pasaron inadvertidas.

Horas previas a esa comida, Pedro Pascal y Rafael Olarra habían recorrido algunas calles de la zona, donde finalmente fueron fotografiados por paparazzi.

¿Quién es Rafael Olarra?

Rafael Olarra es un creativo argentino vinculado al ámbito del arte, el diseño y la gestión cultural. Ha desarrollado parte de su carrera en proyectos relacionados con hospitalidad y experiencias de lujo, especialmente en colaboración con el grupo Faena, reconocido por su presencia en ciudades como Buenos Aires y Miami.

En el pasado, Olarra fue relacionado públicamente con el actor y cantante británico Luke Evans. La relación se hizo visible en 2019 y, tiempo después, el propio Evans confirmó que habían terminado en 2021.